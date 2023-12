Forscher sprechen über Stress für den See

Der Förderverein Seenforschung Bodensee lädt für Donnerstag, 18. Januar, um 18 Uhr zum 2. Ökologieforum Bodensee in den Münzhof in Langenargen ein. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.

Es gibt im Sommer keine stabilen und verlässlichen Wetterlagen mehr, der Tourismus verschiebt sich zum Teil in einen milden Herbst, Niedrigwasser schränkt den Wassersport vor allem für Segler ein, heißt es in einer Ankündigung. Die wenigen verbliebenen Berufsfischer klagen über dramatische Einbußen bei ihren Fangergebnissen und geben dem Kormoran die Schuld. Aber auch nicht für alle sofort sichtbar hat sich im Bodensee etwas verändert: Invasive, das heißt fremde Arten wie Stichling und Quagga-Muschel verdrängen heimische Arten und schaden dem Felchen-Laich, die durchschnittliche Wassertemperatur hat sich erhöht, der Sauerstoffaustausch leidet.

Im Projekt „SeeWandel“ haben Wissenschaftler auf internationaler Ebene die Stressfaktoren für den Bodensee näher untersucht. Das Thema Kormoran treibt Fischer und Naturschützer um. Der Förderverein Seenforschung Bodensee will mit seinem 2. Ökologieforum Bodensee diesen Themen eine Plattform bieten, auf der ausgewiesene Experten Fakten und Zusammenhänge erklären. Anmeldungen sind bis spätestens 8. Januar per Mail an [email protected] möglich.

Programm