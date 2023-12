Figurentheater: „Ein Weihnachtswunder für drei“

Das Faro-Theater spielt am Freitag, 15. Dezember, im Dorfgemeinschaftshaus in Langenargen-Oberdorf das Stück „Ein Weihnachtswunder für drei“. Das Figurentheater beginnt um 15 Uhr. Das Kindertheater ist für Kinder ab vier Jahren konzipiert.

Zum Inhalt: Weil das pieksige Stachelschwein keine Freunde findet, beschließt es auf Wanderschaft zu gehen. Auf der Suche nach dem großen Wunder, vom dem ein Kamel erzählt hat, trifft es den kleinen Angsthasen und den listigen Flunkerfuchs. Dieses seltsame Trio folgt nun dem hellen Stern, der sich seit Kurzem am Himmel zeigt und der sie, ohne ihr Wissen, nach Bethlehem führt. Auf ihrer Reise lauern Gefahren, welche die drei gemeinsam bestehen und am Ende das finden, wonach sie sich am meisten gesehnt haben - Geborgenheit und Freunde. Nach dem Bilderbuch von Annette Langen.

Der Eintritt kostet 3 Euro an der Tageskasse oder im Vorverkauf in der Bücherei im Münzhof, Telefon 07543/2559. Veranstalter ist die Bücherei.