600 Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 aus Zweibrücken üben seit Montag und noch bis einschließlich Samstag am Bodensee ein sogenanntes Notverfahren Wasserlandung.

Das Fallschirmspringen ist seit Jahren einer der Höhepunkte während des Langenargener Uferfestes, das am Freitag beginnt und in diesem Jahr anlässlich des 1250. Bestehen der Gemeinde Festufer Arguna heißt.

Wechselwetter als Herausforderung

„Derzeit kämpfen wir gegen das ständig wechselnde Wetter, wobei uns die starken Winde in der Luft durchaus zu schaffen machen“, sagt Andreas Hultgren, Stabsfeldwebel und Pressesprecher des Regiments. 600 Soldatinnen und Soldaten seien vor Ort, um die groß angelegte Übung in Absprache mit der Gemeindeverwaltung vorzubereiten, einzurichten und abzuhalten. Ebenfalls im Einsatz: 40 Fahrzeuge und zwölf Sturmboote.

Um die vielen Fallschirmspringer je nach Wetterlage im Bereich vor der Uferpromenade in Langenargen absetzen zu können, wird die Transportmaschine Airbus A400M eingesetzt.

Neben dem praktischen Notverfahren Wasserlandung üben die Soldatinnen und Soldaten theoretisch auch die Gefahrenpunkte Baumlandung und Strommastlinien.

„Das Training dient den Fallschirmjägern als Übung und zur Steigerung der Handlungssicherheit, um auf unvorhersehbare Situationen bei möglichen Einsätzen vorbereitet zu sein“, so Hutlgren, der selbst aktiver Springer ist.

Hauptschirm wiegt 13 Kilo

Vor Langenargen werden jeweils zehn der 50 Springer in der Maschine gleichzeitig abgesetzt, wobei fünf Flüge pro Tag eingeplant sind. „Dieses Jahr sind die türkisfarbene Farbe des Sees unter und die dramatische Wolkenbildung über den Springern besonders eindrucksvoll“, stellt der Stabsfeldwebel fest.

Noch bis Samstag trainieren die Soldaten vom Fallschirmjägerregiment 26 aus Zweibrücken das Notverfahren Wasserlandung vor der traumhaften Kulisse Langenargens. (Foto: Andy Heinrich )

Die Transportmaschinen starten auf dem Bodensee–Airport in Friedrichshafen, um bei einer Geschwindigkeit von 240 km/h nach wenigen Minuten aus rund 400 Metern Höhe über Langenargen die Springer abzusetzen. Deren Hauptschirm hat eine Fläche von 87 Quadratmetern und wiegt 13 Kilogramm.

Sturmboote warten bereits mit ihren Besatzungen, um die Soldaten sofort an Bord zu holen. Denn: „Die Gefahr besteht durchaus, sich unter Wasser in den vielen Leinen zu verheddern, was mir auch schon passierte und nicht lustig ist. Es gilt, sich möglichst schnell nach der Wasserberührung vom Schirm zu trennen. Im Gegensatz zum Ernstfall tragen die Kameraden hier allerdings Schwimmwesten und führen keine Waffe mit“, erklärt Andreas Hultgren.

Höhepunkt des Jahres

Für die Fallschirmjäger sei die Übung in Langenargen ein Höhepunkt des Jahres. Der Stabsfeldwebel: „Es ist wie ein Besuch bei Freunden. Viele von uns verbinden das Uferfest mit der Gelegenheit, Kameraden aus anderen Dienststellen wiederzutreffen. Auch der Kontakt zur Bevölkerung ist einfach toll, so dass wir uns immer auf einen Besuch freuen und gerne wieder kommen.“

Hofft auf gutes Sprungwetter: Stabsfeldwebel und Presseoffizier Andreas Hultgren erwartet die ersten Springer im Bereich der Bucht vor Langenargen. (Foto: Andy Heinrich )

Langenargens Bürgermeister Ole Münder erlebte das Springen im vergangenen Jahr erstmals mit und zeigte sich begeistert: „Ich freue mich, dass es diese Tradition in Langenargen beim Uferfest gibt. Die Gemeinde und die Kameradinnen und Kameraden der Bundeswehr haben seit vielen Jahren eine sehr enge und freundschaftliche Verbindung, die wir auch künftig gern mit gleicher Intensität pflegen werden.“