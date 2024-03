Fahrerflucht nach Rangierfehler

In der Nacht auf Mittwochist laut Polizei mutmaßlich ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen eine Metallbox gefahren. Zumindest gibt das die Spurenlage her, so die Polizei. Der Unbekannte richtete einen Schaden im mittleren dreistelligen Bereich an. Die Box befindet sich im Bereich der Laderampe eines Lebensmittelmarktes in der Straße Mühlesch. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Rangierern gegen die Box, sodass sie erheblich eingedellt wurde.