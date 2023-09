Evangelische Kirche spricht über das „Schuldphänomen“

Im Rahmen der Vortragsreihe „Offener Abend“ lädt die evangelische Kirchengemeinde Langenargen-Eriskirch zu einer Reihe von Veranstaltungen ein. „Schuld ‐ Annäherungen an ein schwieriges Phänomen“, so das Motto des Dialogforums, soll das schwierige Thema aus verschiedenen Sichtweisen und gesellschaftlichen Ebenen beleuchten und diskutieren. Los geht es am Freitag, 22. September, um 19.30 Uhr im Gemeindesaal Kirchstraße 11 mit dem ehemaligen Landtagsabgeordneten und Umwelt- und Verkehrsminister, Ulrich Müller, der sich dem Begriff „Schuld“ aus juristischer und weltlicher Sicht nähern wird. Der Eintritt zu den Abenden ist kostenfrei.

Schuld kann verschiedene Bedeutungen haben. Im Allgemeinen bezieht es sich auf die Verantwortung oder Ursache für etwas Unangenehmes, Böses oder eines Unglücks. Es kann auch auf ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Tat hinweisen, bei der jemand gegen Werte oder Normen verstößt. „Im offenen Abend nehmen wir das schwierige Phänomen ‚Schuld‘ aus verschiedenen Perspektiven in den Blick und arbeiten dieses auf“, kündigt Pfarrer Matthias Eidt an. Jeder, so der Geistliche, habe in seinem Leben in vielfältigster Weise mit einem Vergehen, mit Unrecht, Verstößen oder Fehltritten seine Erfahrungen gemacht. „Jedoch möchte niemand etwas mit ihr zu tun haben. Sobald etwas geschieht, das nicht geschehen darf, wird automatisch nach einem Schuldigen gesucht. Schuld wird festgestellt, verschoben, weitergereicht, ignoriert und geleugnet. Schuld belastet, ist Vergangenheit und verhindert unsere Zukunft“, erklärt Eidt. Ein Leben ohne Schuld indes gebe es nicht ‐ aber wie soll und kann man mit ihr Leben?

Hier setzt die Vortragsreihe des offenen Abends an. Juristische, theologische, künstlerische sowie familiäre und sozialpolitische Ansätze werden von innen betrachtet, beleuchtet und diskutiert. Am 6. Oktober gastiert der belgische Historiker Nicholas Williams in Langenargen und spricht über toxische Seelsorge, über die Vergangenheitsbewältigung der evangelischen Kirche in der Nachkriegszeit, indem er die Frage in den Raum wirft, wie sich evangelische Pfarrer nach 1945 um NS-Täter kümmerten. Ein Stichwort: Täter-Opfer-Umkehr.

Katharina von Kellenbach vom St. Mary’s College of Maryland stellt am 20. Oktober theologische Überlegungen zu einer Bitte des „Vaterunsers“ an ‐ wann und wie kann Gott Schuld vergeben –, während sich am 10. November, ausgehend von einem Bild „Evas“, Langenargens Museumsleiter Ralf Michael Fischer aus kunsthistorischer Perspektive auf die Spurensuchen des Sündenfalls begeben wird.

Weiter geht es am 26. Januar 2024 unter dem Schlagwort „Altlasten ‐ Schuldengschichten in Familien“ mit der systemischen Therapeutin Eva Weißer, bevor am 23. Februar 2024 Diakoniepfarrer Ralf Brennecke die Frage „Selber schuld!?!“ stellt und über den Umgang mit Randgruppen in der Gesellschaft Antworten darauf sucht.