ESC wird südwestdeutscher Senioren-Vizemeister

Die Mannschaft des ESC Langenargen spielte bei der südwestdeutschen Senioren-Meisterschaft groß auf. Spielführer Joe Beck hatte seine Mitspieler Lothar Nepomuk, Micky Fuchs und Alfons Göppinger gut auf die Gegner eingestimmt.

Der ESC startete konzentriert und gewann die Partien gegen Mönchweiler (8:5) und Munderkingen (14:1) souverän. Dem SV Böblingen unterlag man im dritten Spiel mit 3:8. Lediglich Joe Beck und Lothar Nepomuk konnten eine stabile Leistung abrufen. Im Spiel gegen Stuttgart/Ebhausen (11:4) gelang dem ESC dann wieder eine geschlossene Mannschaftsleistung. Dieser Sieg reichte zur Vizemeisterschaft.

Gegen Glashütte/Bischweiher, den späteren südwestdeutschen Meister, unterlag man knapp mit 6:8. Mit Rang zwei haben sich die Langenargener für die deutsche Seniorenmeisterschaft in Peiting qualifiziert.

Am gleichen Tag wurde auch die südwestdeutsche Mixed-Meisterschaft ausgetragen. Das ESC-Team mit Moni Bucher, Andrea Zuger, Edeltraud Göppinger, Micky Fuchs und Alfons Göppinger kam nie so richtig in Schwung und konnte deshalb nur das Spiel gegen Bad Friedrichshall gewinnen. In den Begegnungen mit Mönchweiler, Stuttgart Vahingen, Böblingen und Ebhausen wollte kein Sieg mehr gelingen. Mit 2:10 Punkten landete der ESC auf Platz sechs von sieben.