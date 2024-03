ESC Langenargen landet bei Mixed-DM im Mittelfeld

Nachdem sich die Mixed-Mannschaft des ESC Langenargen Anfang Februar so gerade noch als Fünfter für die deutsche Meisterschaft in Stuttgart qualifiziert hatte, waren die Erwartungen für das Abschneiden nicht sehr hoch. Gespielt wurde zunächst in zwei Gruppen mit je elf Mannschaften. Danach folgten die Platzierungs- und Finalspiele. Mit Rang 14 von 22 Teilnehmern landeten die Langenargener Eisstockschützen im Mittelfeld.

Zufriedenes ESC-Mixed bei der DM in Stuttgart: (von links stehend) Alfons Göppinger, Micki Fuchs; (von links kniend) Buzzy Göppinger, Andrea Zuger, Moni Bucher. (Foto: Moni Bucher/ESC Langenargen )

Das ESC-Team aus Langenargen mit den Damen Andrea Zuger und Moni Bucher sowie den Herren mit Alfons Göppinger und Mannschaftsführer Micki Fuchs zeigte zunächst eine überraschend gute und gleichmäßige Leistung. Im vierten Spiel in Stuttgart verletzte sich dann allerdings Zuger und wurde für die restlichen Spiele durch Buzzy Göppinger ersetzt. Zwei unerwarteten Siegen schlossen sich dann fünf Niederlagen an. Deutscher Meister wurde zum vierten Mal in Folge der EC Gerabach.