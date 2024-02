ESC Langenargen erreicht selbst gestecktes Ergebnisziel

Die erste Herrenmannschaft der Eisstockschützen des ESC Langenargen ist bei der deutschen Meisterschaft in der Eishalle in Ruhpolding an den Start gegangen. Das Team, bestehend aus dem erfahrenen Mannschaftsführer Joe Beck sowie den Spielern Daniel Walser, Daniel Käppeler, Philipp Fritsch und Michael Fuchs hat sich dabei ordentlich verkauft.

Langenargens Eisstockschützen hatten es laut Mitteilung mit vielen Welt- und Europameistern zu tun. Mehrfach musste die Mannschaft vom Bodensee die Überlegenheit der Gegner anerkennen. Immerhin reichte es zu vier Siegen gegen Glashütte, Krefeld, Jonsdorf und Mainzlar. Gegen den vielfachen deutschen Meister EC Sassbach gewann der ESC wenigstens zwei Kehren. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung belegte Langenargen am Ende einen guten neunten Rang von 13 teilnehmenden Teams und erreichte damit das selbst gesteckte Ergebnisziel.

Neuer deutscher Meister wurde der EC Sassbach, der in einem hochklassigen und spannenden Finale den TSV Hartpenning mit dem allerletzten Schuss besiegte. Den dritten Platz belegte der TSV Peiting. Der ESC Langenargen hatte sich durch einen dritten Platz in der 1. Bundesliga Südwest, gleichzeitig südwestdeutsche Meisterschaft, für das Turnier qualifiziert.