Mit einem großen Richtfest haben am Donnerstag rund 150 geladene Gäste den Bau des ersten von neun Gebäuden im Wohnpark „Naturella“ im Langenargener Ortsteil Bierkeller-Waldeck gefeiert. Bis Mitte 2025 entstehen an der Friedrichshafener Straße 119 Wohnungen, darunter 27 sozialgebundene Einheiten, in neun Gebäuden auf 10.500 Quadratmetern Wohnfläche samt einer Tiefgarage mit 180 Stellplätze.

Das Besondere: Die Gebäude werden in Holzbauweise gefertigt, die Wohnanlage wird weitestgehend CO2-neutral betrieben werden. In das Vorhaben hat das Immobilienunternehmen Fränkel rund 55 Millionen Euro investiert.

Quartier zum Wohlfühlen

„Wir alle können mit Stolz und Freude sagen, dass hier etwas ganz Besonderes entsteht. Zum ersten Mal feiern wir ein Richtfest mit einer von außen sichtbar fertiggestellten Fassade. Hier werden Visionen wahr, hier entsteht ein Wohnquartier, in dem man sich nur wohlfühlen kann.“, sagte der Vorstand der Fränkel AG, Peter Buck, in seiner Begrüßung.

Tatsächlich entsteht auf der vormals fast vollständig versiegelten Fläche eine Wohnanlage, die mit ihren zahlreichen Bäumen parkähnlich angelegt wird und über Photovoltaik-Anlagen auf allen Dächern sowie über Wärmepumpen klimafreundliche Energie und Wärme beziehen wird. Zudem sei in der Nähe auf der ehemaligen Deponie eine Flächen-Solaranlage geplant.

Nachhaltig und ökologisch

Den Überschussstrom im Sommer werde man laut Fränkel-Vorstand Jaqueline Egger-Buck in Wasserstoff umwandeln und lagern, um diesen dann in den Wintermonaten wieder in Strom umzuwandeln, der letztlich unter anderem für den Betrieb der Wärmepumpen eingesetzt werden kann.

In ihren Ausführungen sprach sie von einem Novum für das Unternehmen, da man alle 119 Wohnungen, bis auf die Treppenhäuser, erstmals vollständig aus Holz baue: „Die nachhaltige und ökologische, klimaneutrale Ausrichtung dieser Wohnanlage stand von der ersten Minute der Planung an im Mittelpunkt. Wir verbauen hier 3600 Kubikmeter Holz, das wiederum 3600 Tonnen CO₂ bindet“, sagte Egger-Buck, nicht ohne zu erwähnen, dass man während der Abbruchphase mit durchaus kostspieligen Überraschungen im Erdreich habe umgehen müssen.

„Heute können wir sagen, dass nach Fertigstellung unsere Mieter auf einem reinen altlastenfreien Grundstück wohnen werden. Alles in allem werden wir jedoch unseren Kostenrahmen in Höhe von rund 55 Millionen Euro einhalten können“, betonte Jaqueline Egger-Buck.

Der Dank des Vorstands galt allen Beteiligten, den Architekten, Fachplanern, den beteiligten Banken, den Ingenieurbüros, der Gemeinde Langenargen mit Bürgermeister Ole Münder sowie den umliegenden Nachbarn, vor allem aber den vielen fleißigen Handwerkern, ohne deren enormes Engagement und vorbildlichen Einsatz bei Wind und Wetter dieses Projekt nicht durchzuführen wäre.

Ein besonderer Tag

Ole Münder sprach von einem besonderen Tag. „Diese Art der Richtfeste ist unter den gegebenen Bedingungen in diesen schwierigen Zeiten nicht normal. Danke für die extrem gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Hier wird Zukunft gedacht und umgesetzt“, sagte der Bürgermeister, nachdem der Geschäftsführer des Bauunternehmens Reisch, Peter Müller, die gute und vertrauensvolle „Handschlag“-Zusammenarbeit mit Fränkel ausdrücklich erwähnte und Architekt Manuel Plösser von einem Projekt sprach, welches in allen Belangen Vorbild für nachhaltiges Bauen weit über die Region hinaus sei. „Hier werden neue Maßstäbe gesetzt. Wir dürfen ohne Übertreibung von einem Leuchtturmprojekt sprechen“, so Plösser.