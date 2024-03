Die Märkte in Kressbronn und Langenargen laufen künftig unter dem Namen „Edeka-Seifert“. Hintergrund: Wie berichtet übernimmt Pascal Seifert beide Lebensmittelgeschäfte von Herbert Esslinger. „Damit geht eine Ära zu Ende, die ich unter meinem Namen und meinen Vorstellungen erfolgreich weiterführen möchte“, sagt der 31-Jährige.

Das Ziel des neuen Inhabers: Das Thema Regionalität weiter ausbauen und längerfristig weitere Märkte aufbauen. Die Planungen für einen neuen Drogeriemarkt in Kressbronn, der neben dem Supermarkt gebaut werden soll, laufen indes weiter.

Taschengeld dazu verdient

Als sich Pascal Seifert vor 14 Jahren mit dem Auffüllen von Regalen bei Edeka-Esslinger in Kressbronn ein Taschengeld dazu verdiente, konnte er noch nicht ahnen, dass er ab März 2024 die Märkte in Langenargen und Kressbronn als Inhaber betreiben wird.

„Ich war noch nie woanders tätig, habe mich bis zur Spitze hochgearbeitet. War immer mit Vollgas auf der Fläche unterwegs. Hier bin ich zu Hause, diese Branche ist mein Leben. Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen“, betont der junge Unternehmer

Vor sechs Jahren hatte er sein Studium an den Nagel gehängt, um in den vier Filialen von Edeka-Esslinger die Geschäftsleitung zu übernehmen. Dabei war er schon früh für die Bereiche Personal, Marketing und Einkauf mitverantwortlich. „Als ich die Chance von Herrn Esslinger erhielt, als Geschäftsleiter einzusteigen, hatte sich für mich ein Traum erfüllt. Dass ich nun zwei eigene Märkte selbst betreiben darf, ist umso schöner.“

Zwölf Millionen Likes bei TikTok

Und Pascal Seifert hat einiges vor. Seine Qualitätsansprüche an das gesamte Warensortiment, vor allem an regionale Lebensmitteln, sind hoch, die Kundenzufriedenheit ist ihm sehr wichtig. Zudem achte er darauf, dass sein Personal sich wohlfühlt.

„Stets ein offenes Ohr haben, auf Ideen und Verbesserungsvorschläge eingehen, das Team auf den gemeinsamen Weg mitnehmen, lautet die Devise“, so Seifert, der an beiden Standorten etwa 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Personal zu finden, bereitet ihm, im Gegensatz zu manchen Mitbewerbern, offenbar keine Probleme: „Wir bezahlen gut und sind in den sozialen Medien sehr erfolgreich unterwegs. Unsere Videos zum Beispiel auf Tiktok erreichen aktuell rund 540.000 meist jüngere Follower - bei zwölf Millionen Likes.“

Es würde aber nicht nur junge, sondern auch ältere Mitarbeiter beschäftigt. Die gute Mischung bringe den Erfolg. „Wer Lust hat, in der Edeka-Seifert-Familie mitzuarbeiten, darf sich gerne bei uns bewerben“, betont der Supermarkt-Chef, der langfristig weitere Märkte in der Region etablieren möchte.

Regionalität als Schwerpunkt

Außerdem soll das Thema Regionalität verstärkt ausgebaut werden, wie er verrät. Denn die Region am Bodensee biete fast alles, was an frischen Lebensmitteln benötigen werde. „Gurken aus München oder Gemüse aus dem Norden haben mit Regionalität nichts zu tun. Unsere Produzenten haben einen maximalen Transportweg von 50 Kilometern. Dieses Angebot, auch das unserer Hausmarke, werden wir erweitern. Insgesamt bieten wir auf 1400 Quadratmetern pro Markt etwa 30.000 Artikel an.“

Am 14. März geschlossen

Am Donnerstag werden Pascal Seifert zufolge die Märkte in Kressbronn und Langenargen übergeben, die Systeme umgestellt, Schriftzüge sowie Logos ausgetauscht: „Das alles wird fließend erfolgen, sodass die Kunden von der Umstellung nichts bemerken werden. Neben einer Personalfeier werden wir im Herbst für die Öffentlichkeit ein Eröffnungsfest veranstalten.“