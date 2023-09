Entdeckungsreise im Konzertsaal

Der „Creative Music Award“ wendet sich an Solisten oder Ensembles, die mit Freude neue musikalische Ausdrucksweisen suchen. Der Rotary Club Friedrichshafen-Lindau zeichnet mit diesem Preis Solisten oder Ensembles aus, die musikalische Grenzen überschreiten und sich zwischen oder jenseits bewährter Genres bewegen. Am Samstag, 21. Oktober, nehmen die Teilnehmenden ihr Publikum im Münzhof Langenargen mit auf eine Entdeckungsreise voll Spannung, Überraschung und Genuss, wie der Veranstalter, der Internationale Konzertverein Bodensee, verspricht. Um den Creative Music Award 2023 bewerben sich das Duo Volga, die Sängerin und Cellistin Lakiko und das Jan Prax Quartet. Für kulinarische Genüsse in den Pausen sorgt die Catering AG des Friedrichshafener Karl-Maybach-Gymnasium unter der Leitung des Chefkochs der Fränkel AG, Ralf Sandner.

Volga ‐ Pianistin Olga Reznichenko und Vibraphonist Volker Heuken erfinden als Duo ihre Instrumente und deren Kombination neu. Im Spiel mit Konvergenz und Kontrast, mit Lyrik und Percussion, mit Rhythmus und Harmonie lassen sie Raum für eingängige Melodien und komplexe Strukturen und leben ihre Spielfreude in Improvisationen.

Lakiko ‐ die vielfältige Musikgeschichte ihrer bosnischen Heimat und die reiche Tradition der klassischen Ausbildung verbindet Lana Kostic mit Cello und Stimme zu einem einzigartigen Klanguniversum. Den Anfang nahm Lakiko mit „The Musical EEG“, als sie an ein EEG-Gerät angeschlossen ihre Gehirnströme live spielte und sang.

Das Jan Prax Quartet verschmilzt die Kreativität amerikanischer Jazzlegenden mit neuen Elementen zu einem ganz eigenen Groove. Um den frischen, pulsierenden Sound des Ausnahmesaxophonisten Jan Prax gruppieren sich der Pariser Pianist Carl-Henri Morisset, der deutsche Schlagzeuger Dominik Raab und der Pariser Bassist Matis Regnault.

Ab 19 Uhr stellen sich die Teilnehmenden im Münzhof dem Publikum und einer fachkundigen Jury. Sie präsentieren sich jeweils mit einem für sie typischen etwa 30-minütigem Programm sowie mit einem zu bearbeitenden Pflichtstück. In diesem Jahr werden sie unter anderem ihre Versionen des Songs „Pata Pata“ aufführen. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online unter www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen sind unter www.konzertverein.com zu finden.