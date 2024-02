Der Tag wird sicher in die Annalen der Gemeinde eingehen: Der ICE hält endlich auch in Langenargen. Der Intercity-Express, Deutschlands größter, schnellster und „beschter“ Zug. Genau das richtige für LA. Okay, es war nicht ganz planmäßig, bei Enzisweiler hat wohl ein Storchennest einen Kurzschluss in der Oberleitung verursacht: der ICE, ja, er macht halt kurz Pause am schmucken Klinkersteinbahnhof, strandet quasi in der Langenargener Eisenbahnstraße. Vom Storch ausgebremst.

Man sollte die Sache aber auch nicht künstlich kleinreden. Die Seegemeinde ist jetzt ganz klar Teil des internationalen Eisenbahn-Hochgeschwindigkeitsnetzes. Das könnte Markdorf, Salem oder Überlingen zum Beispiel nie passieren. Denn bis diese Orte überhaupt an eine elektrifizierte Bahnstrecke angeschlossen sind, dauert es mindestens noch 120 Jahre.

Wenn man ihn da so stehen sieht den ICE in Langenargen, schon recht groß und lang. Überhaupt der ICE in der Bodenseeregion mit seinen eingleisigen Strecken, er wirkt ein bisschen wie ein Formel-1-Bolide in der Häfler Friedrichstraße. Kann sein Potenzial hier nicht ganz entfalten. Aber egal, Hauptsache er ist da!

Die Komfort-verwöhnten Bahnkunden, kurz erster Klasse zum Skifahren und so Scherze, durften jedenfalls erstmal aussteigen, Bodenseeluft schnuppern, und unsere Art des Reisens kennenlernen: den Schienenersatzverkehr. Man bucht ein Ticket mit dem ICE von von Dortmund nach Innsbruck und bekommt eine Busfahrt von Langenargen nach Lindau-Reutin. Ganz normal.