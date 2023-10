Für die HSG Langenargen-Tettnang ist es ein Geschenk, dass Alexander Merath seinen ursprünglichen Entschluss revidiert hat und nun doch in der ersten Mannschaft weiterspielt. Eigentlich wollte der erfahrene Routinier die Saison in einer Reservemannschaft verbringen. Wie wichtig er für die Erstvertretung ist, zeigte Merath sofort beim klaren 43:31 (19:17)-Erfolg bei der MTG Wangen III am vergangenen Sonntag.

Es geht mit einem Heimspiel weiter

HSG-Trainer Clemens Balle schwärmte in der Vergangenheit immer wieder von der Ruhe und den Führungsqualitäten Meraths. Zudem ist er immer auch in der Lage, gegnerische Lücken zu nutzen. Beim zweiten Saisonsieg in der Wangener Argenhalle war Merath siebenmal erfolgreich und war damit nach Luis Csajagi zweitbester Torschütze. In den letzten 20 Minuten war es eine einseitige Angelegenheit. Das darf der HSG auch Mut für das kommende Heimspiel in der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gegen die SG Burlafingen/Ulm (Samstag, 18 Uhr) machen.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: D´Argento, Schumacher (Tor); Csajagi (8 Tore), Merath (7), Stauber (4), Bonn (1), Braunger (7, 5 Siebenmeter/4 Tore), Steinacher (7), Marceau (5), Amaral (1), Teichmann (3), Brugger.