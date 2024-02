Läuft alles nach Plan, wird es bereits Ende Februar ein neues Ladengeschäft in Langenargen geben. Thomas Agel eröffnet dann auf 50 Quadratmetern Grundfläche einen Kiosk, in dem es an sieben Tagen die Woche Produkte des täglichen Bedarfs geben soll.

Das Besondere: Die Waren werden voraussichtlich zwischen sechs und 22 Uhr ausschließlich in acht modernen Automaten zum Verkauf angeboten.

Der Kiosk von Thomas Agel ist in der Oberen Seestraße 9 zu finden. Dort wo ehemals die Fleischboutique „Mr. Beef“ ansässig war. Aktuell arbeiten Handwerker dort auf Hochtouren. „Wir haben die ehemalige Fleischboutique komplett umgebaut“, berichtet Agel, der sich auf die Eröffnung freut. Im Hauptberuf ist der 56-Jährige beim Deutschen Roten Kreuz angestellt.

Freier Laden in guter Lage gab den Ausschlag

„Die Idee zu diesem Projekt entstand vergangenen November als ich mich mit einem Kollegen unterhalten habe, der seit mehreren Jahren ein ähnliches Geschäftsmodell erfolgreich betreibt.“ Als in seinem Wohnort Langenargen ein Laden in guter Lage frei stand, habe er nicht lange überlegt und die Chance ergriffen, sich selbstständig zu machen. Während der Pandemie hat der angehende Geschäftsmann übrigens mit seiner Ehefrau Iris ein mobiles Testzentrum betrieben, das Covid-Mobil.

Sobald sein Kiosk geöffnet hat, bietet Agel bis 22 Uhr vor Ort quasi alles an, was man auf die Schnelle benötigt und vergessen hat, einzukaufen. „Unser Sortiment umfasst Fleischwaren der Hofmetzgerei Stengel, frische Eier aus Gohren von Philip Emser, am Wochenende Backwaren der Bäckerei Metzler, eine Fahrradservice-Station mit Schläuchen der gängigsten Größen oder auch ökologische Einweg-Grillschalen, die auf natürliche Weise verrotten“, zählt er auf.

Pflaster, Schwangerschaftstests und Kondome

Geben werde es auch Süßigkeiten mit oder ohne Zucker, alkoholische und antialkoholische Getränke, USB-Ladekabel, Pflasterpäckchen, Kondome, Schwangerschaftstests samt Produkte des täglichen Bedarfs. Zahlen kann man an den Automaten mit Bargeld, per Kredit- oder Girokarte. „Einige Waren verlangen eine Altersverifikation“, informiert Agel.

Wer einen heißen Kaffee bevorzugt, kann sich diesen ebenfalls am Automaten holen, gerne übrigens mit eigenem Becher. An der Wand über den Automaten liefert ein Bildschirm Informationen über die Verkaufspartner und zeigt eine Anleitung zum Kaufvorgang.