Die Gemeinde Langenargen hält an dem Einfahrtsverbot im Bereich der Buchenstraße im Ortsteil Bierkeller-Waldeck weiter fest. Das hat Marcel Vieweger in der Gemeinderatssitzung am Montag mitgeteilt. „Grundsätzlich hat sich die Verkehrsberuhigung bewährt“, sagte der stellvertretende Leiter des Hauptamts.

Ein Einfahrtsverbot mit dem Zeichen „Anlieger frei!“, wie es CDU-Gemeinderat Andreas Vögele zumindest zur Probe vorschlug, sei denkbar, jedoch nur schwer zu kontrollieren, da Anlieger in diesem Zusammenhang alle Personen seien, die mit Grundstückseigentümern oder Bewohnern in Kontakt treten würden. „Eine Überwachung der Anliegerschaft ist recht aufwendig und in der Praxis kaum möglich“, argumentierte Marcel Vieweger.

Kinderspiele erlaubt

Ebenso könne die Anregung, die Buchenstraße samt Nebenstraßen als verkehrsberuhigte Zone auszuweisen, laut Schreiben des Verkehrspräsidiums Konstanz nicht umgesetzt werden. „Bei der Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereichs handelt es sich nicht um ein Instrument zur Geschwindigkeitsreduzierung für den Kfz-Verkehr, sondern um eine Maßnahme, mit der die Verkehrsfunktion der Straße zu Gunsten der Aufenthaltsfunktion gemindert wird.“

Die Regelung verdeutliche den Vorrang des Fußgängerverkehrs, einschließlich der Erlaubnis von Kinderspielen. Somit habe der verkehrsberuhigte Bereich überwiegend eine Aufenthalts- und im engeren Sinne Erschließungsfunktion. Dem Fahrzeugverkehr werde dabei eine untergeordnete Bedeutung eingeräumt.

Bewährte Lösung

Die Voraussetzungen für die Einrichtung einer Tempo 20-Zone liegen auch nicht vor, da man diese vorwiegend nur in städtischen Zentren mit hohem Fußgängeraufkommen und überwiegender Aufenthalts- beziehungswiese auch Einkaufsfunktion, wie in der Tettnanger Karlstraße, anwenden könne.

Zudem handele es sich im besagten Gebiet nicht um eine Gefahrenstelle, die eine Reduzierung der höchstzulässigen Geschwindigkeit auf 20 km/h rechtfertigen würde, so Marcel Vieweger. „Tempo 20 ist überflüssig, ich wäre froh, wenn sich die Fahrer an Tempo 30 halten würden. Die jetzige Lösung hat sich bewährt, weswegen wir diese beibehalten sollten“, betonte Anwohner und FWV-Gemeinderat Christoph Brugger.