Am Freitagnachmittag ist der Strom zwischen 14 und 15.30 Uhr an mehreren Stellen zwischen Meckenbeuren, Langenargen und Kressbronn ausgefallen. Versorger und Netzbetreiber ist hier das Regionalwerk Bodensee Netze GmbH & Co. KG. Eine Auskunft über Ursache, Dauer oder Folgen gab es seitens des Regionalwerks bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht.

Gemeldet wurde der Stromausfall in erster Linie bei der Störungsauskunft im Internet, die über www.störungsauskunft.de erreichbar ist. Demnach fiel vor allem im Kressbronner Gemeindegebiet der Strom aus.

Hinweise und Tipps

Die Störungsauskunft gibt darüber hinaus auch Hinweise und Tipps, wie man sich bei einem Stromausfall verhalten solle. Sollte der Ausfall bei mehreren Haushalten festgestellt werden, so solle vor allem der Versorger und Netzbetreiber kontaktiert werden. Wichtig sei es auch, empfindliche Geräte vom Netz zu nehmen, da es in seltenen Fällen bei Stromausfällen und dem Wiedereinschalten des Stroms zu Spannungsspitzen kommen könne.