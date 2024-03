Ein weiteres Mal hat die HSG Langenargen-Tettnang etwas Zählbares verpasst. Im Sportzentrum Langenargen kassierten die Handballer in der Bezirksklasse ohne den privat verhinderten Cheftrainer Clemens Balle die neunte Niederlage in Serie.

Gegen die MTG Wangen III lautete das Endergebnis 23:26 (11:14). Für den Tabellenneunten und damit Viertletzten der Liga war gegen die Allgäuer mehr drin. Unterstützt von den Erfahrenen Georg Vögele und Thomas Häufle startete Langenargen-Tettnang sehr gut in die Partie und lag nach 22 Minuten mit 10:7 vorne. Allerdings schafften es die Gäste am Sonntagabend in nur siebeneinhalb Minuten aus einem Drei-Tore-Rückstand eine Drei-Tore-Führung zur machen. Mit einem 11:14 aus HSG-Sicht ging es in die Halbzeit.

Wangen spielt den Sieg souverän herunter

Langenargen-Tettnang stemmte sich in der Folge noch einmal gegen die neuerliche Pleite. In der 55. Minute markierte Vögele das 21:22, aber in den Schlussminuten spielte die dritte Mannschaft des Handball-Württembergligisten dann den Sieg souverän herunter.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: Lang, Ewerhardy (beide Tor); Csajagi (3 Tore, 2 Siebenmeter/1 Tor), Mair (2), Stauber (3), Vögele (6, 1/1), Steinacher (1), Bonn, Schraff (1), Widmann, Teichmann (5), Häufle (1), Brugger (1), Baumann.