Die alte Linde neben der evangelischen Kirche in Langenargen weist schwerwiegende Schäden auf, die sich direkt auf die Verkehrssicherheit auswirken. Doch sie kann wohl zumindest für mehrere Jahre gerettet werden. Zu diesem Ergebnis kommt Baumpfleger Micha Mosbacher. Voraussetzung für ein Fortbestehen des über 100 Jahre alten Baumes sind umfangreiche Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen.

Wie Micha Mosbacher gegenüber Schwäbische.de erläutert, weist die Linde in der nord-westlichen Kronenhälfte „eine deutlich verminderte Vitalität im Vergleich zur süd-östlichen Kronenhälfte“ auf. Des Weiteren konnten holzzersetzende Pilze im Bereich des Stammes und seiner Hauptvergabelung (Zwiesel) nachgewiesen werden. „Damit verbunden ist ein vermehrtes Totholzaufkommen“, erklärte der Experte, der einen Riss in der Hauptvergabelung festgestellt hat. Entstanden sit dieser mutmaßlich infolge von Starkwind am 28. Juni 2021.

Baum baut Sekundärkrone auf

Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen des mächtigen Baumes gibt es Grund zur Hoffnung. So könnte die Linde durch Sanierungsmaßnahmen noch weitere Jahre, bei gutem Verlauf laut Micha Mosbacher „auch weitere Jahrzehnte verkehrssicher erhalten werden“. Mit ein Grund dafür sei die Tatsache, dass der Baum eine Sekundärkrone aufbaue und sich somit verjünge.

Ziel ist es auch, eine symmetrische Kronengeometrie herzustellen. Micha Mosbacher

Allerdings würden unvorhersehbare Faktoren wie die Vitalität des Baumes, der Fortschritt des pilzlichen Befalls sowie Klima- und Witterungseinflüsse eine genaue Prognose nicht möglich machen. Zum Erhalt und zur Herstellung der Verkehrssicherheit müssten der Einbau von Kronensicherungen ebenso zwingend vorgenommen werde, wie eine Kroneneinkürzung samt Entfernung von Totholz. „Ziel ist es auch, eine symmetrische Kronengeometrie herzustellen, um Torsionskräfte bei Starkwindereignissen auf einzelne Kronenpartien und den vorgeschädigten Stammkopf zu verhindern“, sagt Mosbacher.

So alt können Linden werden

Wie der Experte erläutert, gehören Linden zu den langlebigen Baumarten und können ein Alter von über 400 Jahren erreichen, einzelne Exemplare sogar über 1000 Jahre. Mit ihren besonderen Anpassungsstrategien sei es ihnen möglich, Ereignisse, Veränderungen von Standort, Umfeld und Klima tolerieren zu können. Durch ihre lange Lebensdauer entwickelten sich Linden häufig zu sehr eindrucksvollen Baumgestalten und hätten einen besonders hohen Wert, unter anderem bezüglich Artenschutz als Habitatbäume, als Naturdenkmale sowie als geschichtliche Zeitzeugen, die Erholung und Wohlbefinden steigern.

Absterbeprozesse gehören laut Micha Mosbacher mit zur Überlebensstrategie solcher Bäume, in dessen Verlauf die Kronen meist sukzessive kleiner und die Transportwege somit kürzer werden. Mit ihrer Fähigkeit, über Stamm- und Stockausschläge eine kleinere Sekundärkrone aufzubauen, sei es ihnen möglich, sich auch im Alter immer wieder zu verjüngen.

Das sagt der Pfarrer zur Linde

Pfarrer Matthias Eidt und die Mitglieder des evangelischen Kirchengemeinderats zeigen sich ob der positiven Nachricht erleichtert, wenngleich die Rettung der Linde mit enormen Aufwendungen einhergehen wird.

„Wir wissen, dass diese Entscheidung die Kirchengemeinde vor erhebliche finanzielle Herausforderungen stellen wird. Wir wissen weiter, dass die teilweise Sperrung des Kirchhofs große Umstellungen mit sich bringen wird. Wir wissen aber auch, was wir an der Linde haben: Nicht nur, dass wir in den Hitzetagen des Sommers unser diesjähriges Gemeindefest kaum so unbeschwert hätten feiern können, wenn uns die Linde nicht kühlenden Schatten gespendet hätte. Es ist die Linde, die den Kirchplatz zu einem einzigartigen, Ruhe und Stille ausstrahlenden Ort macht, ihn zu einem Kleinod in Langenargen werden lässt“, so der Pfarrer.