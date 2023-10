Der vierte Creative Music Award bietet faszinierende Klangerlebnisse

Für Künstler, die den Mut haben, die Grenzen zwischen Klassik, Jazz und Weltmusik zu überschreiten und Eigenes zu entwickeln, hat Peter Vogel 2020 den „Creative Music Award“ des Rotary-Clubs Friedrichshafen-Lindau initiiert. Die vierte Auflage hat am Samstagabend im Münzhof Langenargen die Zuhörer fasziniert.

Bis 2019 hatte der Rotary Club zusammen mit dem Internationalen Konzertverein Bodensee einen Jugend-Musikpreis ausgelobt. Mit dem neuen Preis wollte Peter Vogel Künstler fördern, die es wegen ihrer besonderen Musik schwerer haben, Veranstalter von einem Auftritt zu überzeugen.

Der zweite Preis geht an Saxophonist Jan Prax mit seinem Jazzensemble. (Foto: Helmuth Voith )

Drei Bewerber werden jeweils im Voraus ausgewählt, und die Jury ‐ Peter Vogel, Alexandrina Simeon und Rüdiger Heinze ‐ legt die Reihenfolge der Preise fest, für die Rotary Preisgelder von 3000, 2000 und 1500 Euro zur Verfügung stellt. Zudem darf das Publikum einen Preis von 500 Euro vergeben.

Catering-AG des KMG verwöhnt mit Häppchen

Mit Freuden begrüßte Christian Birkhofer, der amtierende Präsident des Rotary-Clubs Friedrichshafen-Lindau, die Zuhörer und dankte im Voraus der Catering-AG des Karl-Maybach-Gymnasiums, die unter Anleitung von Ralf Sander, dem Chefkoch der Fränkel AG, die Zuhörer in den beiden Pausen mit Häppchen verwöhnte.

Ausgezeichnet mit dem dritten Preis: das Duo „Volga“. (Foto: Helmut Voith )

Dass die Teilnehmer in ihrem halbstündigen Auftritt nicht nur typische eigenschöpferische Kompositionen präsentieren, sondern auch sechs Wochen vorher ein Pflichtstück genannt bekommen, das sie auf ihre eigene Weise interpretieren sollen ‐ diesmal das afrikanische Lied Pata Pata –, macht die Sache noch spannender

Platz drei für das Duo „Volga“

Den Anfang machte das Duo „Volga“, was sich aus den Namen des Vibraphonisten Volker Heuken und der Pianistin Olga Reznichenko herleitet. Im weitesten Sinn würden sie Jazz mit modernen klassischen Elementen spielen, sagte Heuken.

Es war eine Freude, ihren ruhig fließenden, meditativen Kompositionen für die ungewöhnliche Kombination der Instrumente zu folgen: Melodien, die sich verselbständigten, zu Klangkaskaden anschwollen und in neuen Verwandlungen zurückkehrten. Das Duo bekam den dritten Preis.

Cellistin „Lakiko“ überzeugt Jury und Publikum

Betörend war, was die Sängerin und Cellistin Lana Kostic „Lakiko“ in ihren selbst komponierten Klangcollagen aus Stimme, Cello und Loops zauberte: in sich hineinhörend, ließ sie Stimme und Instrument verschmelzen, bald ruhig oder dynamisch, fiebrig und wieder scheu und zärtlich. Sie gewann nicht nur den ersten Preis, sondern auch den Publikumspreis.

Mit dem zweiten Preis zum brodelnden Hexenkessel

Den zweiten Preis bekam der Saxophonist Jan Prax, der mit seinem typischen Jazzensemble, dem Pariser Pianisten Carl-Henri Morisset, dem Pariser Bassisten Matis Regnault und dem deutschen Schlagzeuger Dominik Raab, zuletzt die Bühne eroberte.

Mit Prax‘ Eigenkompositionen zeigten die Musiker mit überwältigender Power Facetten ihres meisterlichen Könnens, von stimmungsvoll und besinnlich bis zu entfesselter, nervenzerreißender Wucht, zum brodelnden Hexenkessel.