Der kleine Herbst möchte aus dem August abgeholt werden: Die sozialen Netzwerke sind gerade voll von Sprüchen, die das nasskaltwindige Wetter zum Thema machen, das sich pünktlich zum Ferienbeginn eingestellt hat und seitdem andauert.

Wellen schlagen hoch

In Langenargen schlugen am Sonntag die Wellen hoch. Die Gemeinde ist mit dem Uferfest am letzten Juli–Wochenende noch glimpflich davongekommen und feierte nicht zuletzt dank Festzelten recht trocken.

Die Wellen schlagen auch am Schloss in Langenargen hoch. (Foto: Reinhold Köfer )

Deutlich feuchter ging es auf dem Friedrichshafener Kulturufer zu, das zehn Tage lang lief und am Sonntag etwas stürmisch zu Ende ging.

Immer wärmer

Die gute Nachricht: Am Bodensee ist Land in Sicht. Wie Roland Roth von der Wetterwarte Süd ankündigt, wird es im Wochenverlauf immer wärmer. Und der Fachmann wird noch deutlicher: Der Sommer kehrt zurück.