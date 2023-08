Ob für Segler, Motorbootfahrer, Stand–up–Paddler oder ganz einfach Schwimmer: Der Bodensee ist ein Wassersportparadies — mit mindestens zwei Gesichtern, einem sanften und einem wilden. Sobald die Sturmwarnleuchten blinken, ist Vorsicht angesagt. Denn dann kann innerhalb kurzer Zeit starker Wind die Wellen hochpeitschen.

Ruhig liegt er da, funkelt friedlich in der Sonne, die Oberfläche glatt wie in einer befüllten Badewanne, die auf Einstieg wartet. Der See kann aber auch anders. Wenn ein Gewitter aufzieht oder Föhnwolken auf den typischen Fallwind hinweisen, wird es für Wassersportler unter Umständen gefährlich.

Starkwind oder Sturm

Die Ankündigung übernehmen Warnleuchten. Eine Warnung erfolgt, wenn Starkwind (Windböen ab 6 Beaufort, 25 bis 33 Knoten) oder Sturm (Windböen ab 8 Beaufort, ab 34 Knoten) erwartet wird, teilt Katharina Topp vom Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen mit, zu dem die Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen gehört.

Was genau droht, ist an der Zahl der Blitze zu erkennen: 40 pro Minute kündigen Starkwind an, 90 pro Minute Sturm. Die Entscheidung für die Warnung obliege dem Deutschen Wetterdienst Stuttgart (DWD) in Zusammenarbeit mit Meteo Schweiz, erklärt Katharina Topp.

Wapo schaltet sich ein

Wie das Ganze technisch funktioniert, dazu sagt sie: „Nach Meldung durch den DWD werden die Sturmwarnleuchten über Funksignal von der Wasserschutzpolizeistation aus eingeschaltet.“ 43 Blitzlichter sind am Bodensees positioniert, 13 davon im Bodenseekreis zwischen Sipplingen und Kressbronn.

Sanftes Gesicht: Ruhig liegt der Bodensee vor Langenargen da, leuchtet friedlich in der untergehenden Sonne. (Foto: Tanja Poimer )

Die Leuchten am deutschen und österreichischen Ufer hängen laut Sprecherin des Präsidiums zusammen und werden von Konstanz aus geschaltet. Für die Blitzlichter in der Schweiz sei die Notrufzentrale des Kantons Thurgau in Frauenfeld zuständig.

Die Warnregionen sind in die drei Bereiche West–, Mittel– und Ostteil aufgeteilt. Alarmierungszeiten sind von 1. April bis 31. Oktober zwischen 6 und 22 Uhr und von 1. November bis 31. März zwischen 7 und 20 Uhr.

Kosten geltend machen

Das Blinken der Warnleuchten ist von allen zu beachten — vom Urlauber, der gerade auf einem Campingplatz am Ufer sein Zelt aufstellt, genauso wie von Schwimmern, Surfern, Paddlern, Seglern oder Motorbootfahrern. Schiffsführer müssten alle notwendigen Vorkehrungen für die Sicherheit von Personen und Fahrzeugen treffen (allgemeine Sorgfaltspflicht), so Katharina Topp. Gegebenenfalls sei der nächste Hafen oder das windgeschützte Ufer anzusteuern.

Schräges Gesicht: Badegäste treiben mit ihrem Schwimmtier bei aufkommendem Gewitter und ablandigem Wind auf den See. Rettungskräfte bringen sie wohlbehalten in Friedrichshafen an Land. (Foto: Tanja Poimer )

Wer dagegen fahrlässig oder gar vorsätzlich verstößt und in Seenot gerät, erfülle möglicherweise auch Straftatbestände — was teuer werden kann. Denn: In solchen Fällen sei es möglich, für Rettungseinsätze Kosten geltend zu machen.

Die Sprecherin des Polizeipräsidiums in Göppingen betont: „Es handelt sich aber immer um eine Einzelfallentscheidung, und es wird genau geprüft, ob der Einsatz in Rechnung gestellt wird. Es gilt, viele Faktoren zu beachten, wie zum Beispiel die Art des Wasserfahrzeugs oder die Erfahrenheit des Schiffsführers und der Mannschaft.“

Eher unerfahren dürften zum Beispiel die zwei Badegäste gewesen sein, die im August vor einem Jahr bei aufkommendem Gewitter und ablandigem Wind im Bereich des Friedrichshafener Yachthafens auf den See getrieben worden waren. Ihr „Wasserfahrzeug“: ein aufblasbares Schwimmtier.

Der Einsatz, an dem DLRG, Wapo, Polizei, Feuerwehr, Notarzt, Johanniter und DRK beteiligt waren, ging glücklicherweise gut aus. Ein Boot brachte die Badegäste unversehrt an Land.