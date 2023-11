Damit jedes Kind ein Geschenk bekommen kann

Die Mitglieder des Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee, einem Netzwerk berufstätiger Frauen mit gesellschaftspolitischem Engagement, setzen sich gemeinsam mit dem Jugendamt Bodenseekreis dafür ein, dass Kinder aus Familien mit wenig Einkommen oder aus Familien, die einen Schicksalsschlag erlebt haben, ein „Wunsch“-Geschenk unter ihrem Weihnachtsbaum finden.

In Kooperation mit dem Jugendamt wurden Wünsche von Kindern aus Langenargen und Umgebung ermittelt, wie die Organisatorinnen in einer Mitteilung schreiben. Langenargen sei dieses Jahr zum zweiten Mal mit einem eigenen „Wunschbaumstandort“ im Foyer des Rathauses vertreten.

Die anonymisierten „Wunschzettel“ der Kinder hängen als Geschenkanhänger am Weihnachtsbaum im Foyer des Rathauses in Langenargen aus. Wer einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, sucht sich einen Wunschzettel am Baum aus, besorgt das Geschenk (Wert pro Geschenk ca. 25 bis 30 Euro), verpackt es und gibt es mit dem Geschenkanhänger versehen (unbedingt erforderlich für die Zuordnung) bis spätestens Montag, 4. Dezember, wieder im Rathaus, Zimmer 16, ab.

Über den Familientreff Langenargen werden alle Geschenke rechtzeitig vor Weihnachten an die jeweiligen Familien ausgehändigt.