Christmas Jazz erklingt im Münzhof

Die Langenargener Schlosskonzerte werden am Freitag, 15. Dezember, fortgesetzt. Peter Vogel und sein Ensemble laden zum Christmas Jazz in den Münzhof und präsentieren deutsche und englische Weihnachtslieder im Jazzgewand. Los geht es um 19.30 Uhr.

Laut Ankündigung des Veranstalters verleiht ein Jazzgewand den Melodien Frische und Freiheit und lässt sie ihre Botschaften von Frieden und Versöhnung einmal anders erzählen. Die Musiker interpretieren berühmte Songs aus dem anglo-amerikanischen Bereich sowie Weihnachtslieder aus dem deutschen Kulturraum neu. Das Ensemble um den Pianisten und Komponisten Peter Vogel verbindet klassische Ausbildung und Erfahrung mit der Liebe zu den Blue Notes.

Peter Vogel studierte Klavier, Orgel und Komposition und beschäftigt sich seit seiner Jugend intensiv mit Avantgarde und Jazz. In seinen Kompositionen verbindet er Elemente verschiedener Musiksprachen wie in dem 2021 uraufgeführten „Concerto in Jazz“ für Klavier und Orchester. Alexandrina Simeon intensivierte nach einer klassischen Gesangsausbildung ihre Studien in Richtung Jazz. Sie ist mit verschiedenen Formationen immer wieder auf namhaften internationalen Jazzfestivals vertreten. Jan Prax errang als Jugendlicher zahlreiche Preise als klassischer Pianist, ehe er sich dem Jazzsaxophon zuwandte. Er musizierte unter anderem mit David Sanborn und Riccardo del Fra. Dragan Trajkowski studierte in Skopje und Köln. Er ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe und Solokontrabassist beim Tiroler Symphonieorchester. Schlagzeuger Ewald Zach studierte in Linz, arbeitete mit Adelhard Roidinger, Allan Praskin, Dorretta Carter und Peter Sadlo zusammen und wirkte bei Theater-, Musical und Ballettproduktionen mit. Häufig spielte er auf internationalen Festivals und nahm zahlreiche CDs und Videos auf.

Der Kartenvorverkauf läuft über die Tourist-Info Langenargen, Telefon 07543/933092, online über www.reservix.de und und bei allen reservix-Vorverkaufsstellen. Weitere Informationen gibt es áuf der Homepage www.langenargener-schlosskonzerte.de