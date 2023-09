Langenargen feiert in diesem Jahr ausgiebig und ausgelassen 1250–jähriges Bestehen. Trotzdem gibt es offenbar Themen, die dem Bürgermeister die Partylaune zumindest zeitweise vermiesen.

Im Sommerinterview mit SZ–Redakteurin Tanja Poimer spricht Ole Münder unter anderem darüber, wie zu viel Bürokratie die Entwicklung der Gemeinde bremst, warum eine Prioritätenliste erstellt werden muss und weshalb ein gläserner Lift die Ideallösung für das Schloss Montfort gewesen wäre.

Festtechnisch läuft’s 2023 hervorragend, vor allem dank vieler Ehrenamtlicher. Wird im Rathaus genauso erfolgreich gearbeitet?

Wir können den Ehrenamtlichen, aber auch unseren Mitarbeitern, die uns ein Festjahr mit vielen außergewöhnlichen Veranstaltungen bescheren, gar nicht genug danken. Was die Arbeit im Rathaus beziehungsweise auf Kommunalebene anbelangt, stelle ich dagegen fest: Wenn wir so weitermachen, geht in diesem Land bald nichts mehr. Da schließe ich mich Ministerpräsident Winfried Kretschmann an, der vor Kurzem in einem Interview forderte, den Bürokratieabbau dringend voranzutreiben.

Es darf kein ,Weiter so’ geben. Wir müssen vielmehr, wie Kretschmann sagt, Spielräume mutiger nutzen und weg von einer ängstlichen Fehlervermeidungskultur kommen. Die Belastungsgrenze der Behörden und Kommunen ist überschritten. Die Zahl der Aufgaben, die zum Teil an der Realität völlig vorbeigeplant sind, wächst jedoch ständig. Das bereitet mir massiv Sorgen. Wir können es uns schon lange nicht mehr leisten, uns auf ein Verwalten zu beschränken. Kommunen müssen handeln, bleiben aber in Planungen stecken.

Können Sie ein Beispiel nennen, inwiefern ein Bürokratieabbau speziell Langenargen in der Entwicklung voranbringen würde?

Es gibt viele Beispiele dafür, dass wir in einem bürokratischen Sumpf stecken. Nehmen wir das Thema Wohnungsmangel. Wir wollen zum einen dem Flächenfraß Einhalt gebieten, brauchen aber neue Wohnungen. Deshalb wollen wir nachverdichten.

Empfohlene Artikel Neubau 55–Millionen–Euro-Projekt: In Langenargen wächst ein neues Wohnquartier q Langenargen

Nehmen wir an, wir haben einen Bebauungsplan aus den 70er–Jahren, der vorschreibt, dass die Häuser im Geltungsbereich nur zweistöckig sein dürfen. Wenn wir jetzt beschließen, wir wollen auf drei Geschosse erhöhen, weil genug Platz ist, können wir nicht einfach eine Änderung über eine Befreiung vornehmen, weil dadurch die Grundzüge der damaligen Planung berührt sind.

Wir müssten ein zeitaufwendiges und kostenintensives Änderungsverfahren durchziehen. Aus meiner Sicht ist der Bundesgesetzgeber gefragt, einfachere Lösungen zu finden und mehr Verantwortung an die Kommunen abzugeben.

Apropos kompliziert: Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat den Paragrafen 13b des Baugesetzbuches gekippt. Heißt das, Bebauungspläne dürfen generell nicht mehr im beschleunigten Verfahren, also ohne Umweltprüfung, aufgestellt werden?

Es ist juristisch eindeutig, dass der Paragraf 13b BauGB unzulässig ist und nicht mehr angewendet werden darf. Wir sind beim Mooser Weg genau wie bei drei weiteren geplanten Baugebieten in einem sehr frühen Stadium, es sind jeweils nur die Aufstellungsbeschlüsse gefasst. Andere Kommunen, in denen das Verfahren weiter vorangeschritten ist, haben jetzt größere Probleme, und die Verunsicherung vor allem bei privaten Bauherrn ist groß.

Was bedeutet das Urteil für das geplante Baugebiet auf der Streuobstwiese am Mooser Weg?

Was den planungsrechtlichen Status angeht, müssen wir zurück auf null. Der Aufstellungsbeschluss, den der Gemeinderat mehrheitlich im November 2022 gefasst hat, ist damit hinfällig. Das Gremium muss die Aufstellung eines Bebauungsplans neu beschließen, und zwar im Regelverfahren, das länger dauert, aufwendiger ist und sicher mehr kostet. Nachdem der Bürgerentscheid pro Bebauung ausgefallen ist, gehe ich davon aus, dass es auch so kommen wird.

Empfohlene Artikel Zukunft wieder offen Gerichtsurteil bremst Planung für Mooser Weg aus q Langenargen

In der Sitzung nach der Sommerpause im September wird es aber auch um die Frage gehen, was aus den anderen drei Baugebieten wird, bei denen die Grundstücke nicht im Eigentum der Gemeinde sind. Mein Vorschlag wird sein, erst Flächen zu erwerben und dann in die Bauleitplanung zu gehen. Das ist die richtige Reihenfolge und hätte von Anfang an so laufen müssen.

Und wie steht es um die Pläne, auf dem Stiftungsgrundstück beim Strandbad Wohnhäuser zu bauen? Voraussetzung ist ja, dass der Neubau des Pflegeheims nicht dort, sondern beim Auffangparkplatz errichtet werden kann.

Um einen neuen Standort für das Pflegeheim zu entwickeln, bin ich in Kontakt mit Fachbehörden und möglichen Investoren. Ein Thema, das bei der Planung von Belang sein wird, ist beispielsweise, dass beim Auffangparkplatz eine Streuobstwiese ist, die nach meinem Kenntnisstand sogar älter ist als die am Mooser Weg.

„Ich bin in Kontakt mit Fachbehörden und möglichen Investoren“: Damit auf dem angrenzenden Grundstück beim Auffangparkplatz (Bildmitte vor den Parkflächen) ein neues Pflegeheim der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist entstehen kann, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. (Foto: Andy Heinrich )

Klar ist, dass wir das Pflegeheim nicht ohne einen externen Investor bauen und betreiben können. Wir sprechen hier von einer Investitionssumme im zweistelligen Millionenbereich.

Wohnungen fehlen nicht nur für Langenargener, sondern auch für Geflüchtete. Wie viele Menschen sind derzeit auf engstem Raum in der Turnhalle untergebracht und wie lange noch?

Wir kommen unserer Aufnahmeverpflichtung nach, wir schaffen das. Die Turnhalle ist derzeit mit etwa 90 Menschen mehr als voll belegt. Zum Start im Frühling 2022 waren dort vor allem Ukrainer untergebracht, inzwischen sind verschiedene Nationen vertreten.

Das Zusammenleben läuft relativ ruhig ab. Der Bodenseekreis ist Mieter, und wir haben uns darauf verständigt, dass die Nutzung als Notunterkunft am 31. Dezember endet. Die Situation in Hallen ist sehr beengt und kann nur eine Übergangslösung sein. Die Anschlussunterbringung ist Aufgabe der Kommune. Das heißt, wir haben dafür zu sorgen, dass genug Wohnraum zur Verfügung steht. Ein Mehrfamilienhaus konnten wir bereits erwerben.

Zu einem weiteren dringenden Bauprojekt: Startet die Sanierung der Tiefgarage beim Schloss irgendwann?

Dass die Tiefgarage saniert werden muss, ist seit Jahren bekannt. Streusalz, das die Autos im Winter eintragen, hat der Stahlbewehrung im Beton massiv zugesetzt. Jetzt müssen wir handeln. Wenn alles nach Plan läuft, beginnt die Instandsetzung im April 2024 und endet im März 2025. Die Kosten liegen bei etwa 5,1 Millionen Euro.

Auch der Landungssteg bröckelt offensichtlich vor sich hin. Was tut die Gemeinde dagegen und wann?

Wir müssen uns im Gemeinderat dringend über eine Prioritätenliste unterhalten. Es gilt, in dieser Amtszeit große Hausaufgaben zu erledigen, wir haben keinen Spielraum für ein Wunschprogramm. Zumal wir Projekte vor der Brust haben, bei denen es um haftungsrechtliche Risiken geht, wie zum Beispiel die Sanierung des Anlegestegs, die nicht unendlich aufgeschoben werden kann.

Empfohlene Artikel Nicht barrierefrei „Potthässlich“: Schloss Montfort bekommt keinen gläsernen Aufzug q Langenargen

Entsprechende Untersuchungen zum Zustand des Stegs sind in Auftrag gegeben, um den Handlungsbedarf festzustellen. Der Verfall ist von außen bereits deutlich zu erkennen. Jetzt brauchen wir fachliche Gewissheit, ob wir die Sicherheit gewährleisten können, indem wir kurzfristig Löcher stopfen oder ob wir eine langfristige Lösung schaffen und zum Beispiel in größerem Umfang sanieren müssen. Die notwendige Investition wird sicher in die Millionen gehen.

Vom Steg zum Schloss Montfort gegenüber: Der Gemeinderat konnte sich nicht für einen gläsernen Aufzug im Inneren entscheiden. Heißt das, die Gemeinde verzichtet darauf, das denkmalgeschützte Wahrzeichen barrierefrei zu machen?

Diese Entscheidung bedauere ich sehr. Wir hatten vor einem Jahr einen Vor–Ort–Termin, nach dem es eigentlich nicht mehr um die Frage ging, ob, sondern nur noch darum, an welcher Stelle in der Eingangshalle der gläserne Aufzug eingebaut werden soll. Der Handlungsauftrag lautete damals, uns dahingehend mit dem Landesamt für Denkmalpflege abzusprechen. Das haben wir getan, weshalb ich die in der Diskussion angesprochene Alternativlosigkeit nicht nachvollziehen kann.

„Diese Entscheidung bedauere ich sehr“: Langenargens Gemeinderat hat einen gläsernen Lift in der Eingangshalle des Schlosses Montfort abgelehnt. Das bedeutet, das Wahrzeichen wird vorerst nicht barrierefrei. (Foto: Andy Heinrich )

In vielen historischen Gebäuden fügen sich gläserne Aufzüge sehr gut ein. Ein Anbau außen am Schloss kommt nicht infrage. Ohne Aufzug wird allerdings die Funktionsfähigkeit des Schlosses in Teilen infrage gestellt. Die oberen Veranstaltungsräume sind bislang für Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, kaum zugänglich. Wir schließen also einen Teil der Besucher weiterhin aus.

Land beziehungsweise ein Neubau ist dagegen für das neue Feuerwehrhaus in Sicht. Ursprünglich war der Spatenstich einmal 2019 geplant. Wann geht’s tatsächlich los?

Ich bin der Freiwilligen Feuerwehr sehr dankbar für ihre Geduld. Der Bauantrag wurde vor Kurzem zur Genehmigung eingereicht. Der Abbruch des Bestandsgebäudes beginnt planmäßig Ende Februar 2024. Ende März soll dann der Bau des neuen Feuerwehrhauses am alten Standort in der Oberdorfer Straße beginnen. Interimsweise wird die Feuerwehr beim Bauhof untergebracht sein. Für den Neubau nehmen wir 8,25 Millionen Euro in die Hand.

Ein ganz anderes Thema: Im vergangenen Sommer sorgte ein riesiger Algenteppich dafür, dass es in Langenargen zum Himmel stank. Wie sieht es in diesem Jahr aus? Sind inzwischen Mittel gefunden, um die Plage wirkungsvoll zu bekämpfen?

2022 machte uns das Wachstum in Teilen der Gemeinde wirklich sehr zu schaffen. In diesem Jahr war das zeitweise nasse, kühlere und windige Wetter insofern günstig, als dass sich Algen nicht in dem Maße ausgebreitet haben. Wir sind regelmäßig in Kontakt mit Landratsamt und Regierungspräsidium in Tübingen. Dabei geht es unter anderem darum, ob sich ein Amphibienfahrzeug eignet, um bei Bedarf Algen kurzfristig abzufischen.

Wir haben ein Fahrzeug getestet, ich bin von der Leistungsfähigkeit aber nicht überzeugt. Außerdem sind viele Fragen noch nicht geklärt, wie zum Beispiel, ab wann soll abgefischt werden oder wer finanziert ein derartiges Gerät. Bei zwei Amphibienfahrzeugen, die wir bräuchten, wären wir bei einer Investition in Höhe von mindestens 300.000 Euro. Da stellt sich schnell die Frage der Wirtschaftlichkeit.

Das heißt, in diesem Jahr hat die Gemeinde lediglich das zwischenzeitlich miese Wetter vor einer erneuten Plage bewahrt?

Ja. Wir müssen dringend eine pragmatische und praktische Lösung finden. Langfristig will das Regierungspräsidium die Schussen und den Nährstoffeintrag unter die Lupe nehmen. Ich bin ganz und gar nicht zufrieden, dass wir an der Stelle noch nicht weiter sind. Wir sind schließlich nicht die einzige Wohn– und Tourismusgemeinde am Bodensee, die das Problem hat und in der die Gäste wegbleiben könnten.

Empfohlene Artikel Igitt Was hilft gegen die Algenplage am Bodensee? q Langenargen

Immerhin mussten wir im vergangenen Jahr einen Gästerückgang von 20 Prozent verkraften — und das Thema ist auch bei anderen Bodenseeanrainergemeinden im touristischen Bereich durchaus präsent.

Hochrechnungen zeigen, dass wir in Zukunft häufiger Extremsommer wie 2022 haben werden, die das Algenwachstum am Bodenseeufer befeuern. Wir müssen zum Beispiel darüber nachdenken, ob Leitdämme, die das Wasser des Zuflusses tiefer in den See leiten, eine Lösung wären. Auch wenn das einen Eingriff in ein Naturschutzgebiet zur Folge hätte.

Bleiben wir schließlich am Wasser: Langenargen wollte mit Meersburg zusammen ein Pilotprojekt starten, in dem es darum geht, den See als Energiequelle zu nutzen. Wie weit sind die Gemeinden in Sachen Seethermie?

Der ursprüngliche Ansatz war, dass wir einen ähnlichen Erkenntnisstand und einen gemeinsamen Partner haben, der das Projekt vorantreibt und Anlagen aufbaut und betreibt. Dieser Partner, das Stadtwerk am See, hat aus Kapazitätsgründen beschlossen, zunächst die Gemeinde Meersburg zu unterstützen. Deshalb sind wir inzwischen in Verhandlungen mit einem anderen Partner getreten.

Empfohlene Artikel Wärme Der Bodensee als Energiequelle? So gut funktioniert die Seethermie q Friedrichshafen

Ein entsprechender Vorschlag zur Zusammenarbeit soll im Herbst im Gemeinderat beraten werden. Unser strategisches Ziel ist es, ein Nahwärmekonzept aufzustellen, bei der das Wärmenetz zunächst einmal unabhängig von der Energiequelle funktioniert, und Langenargen so weit wie möglich energieautark versorgt wird.

Der Prozess ist sehr komplex und wird Jahre dauern. Die kommunale Wärmeplanung ist für eine Gemeinde in unserer Größenordnung zwar noch nicht gesetzlich verpflichtend, wird es aber sicher irgendwann sein. Wir müssen uns dieser Aufgabe stellen, und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass sich der See als nachhaltige Energiequelle geradezu anbietet.