Bronze und DM-Qualifikation

Zwei Herrenmannschaften des ESC Langenargen haben an der südwestdeutschen Meisterschaft im Eisstockschießen teilgenommen. In Stuttgart wurde nun die Rückrunde ausgetragen, die Ausgangslage war gut - nach der Hinrunde, die vier Wochen zuvor in Mannheim ausgetragen wurde, lagen die Langenargener Mannschaften aussichtsreich auf den Rängen drei und fünf. Und das ESC-Team verteidigte den dritten Platz und sicherte sich neben der Bronzemedaille auch die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft im Januar 2024 im bayerischen Ruhpolding.

Eine große Leistung, schließlich qualifizieren sich nur die drei Erstplatzierten nach Vor- und Rückrunde für die DM. Die Erstvertretung mit dem erfahrenen Mannschaftsführer Joe Beck und den Spielern Philipp Fritsch, Daniel Walser, Daniel Käppeler und Michael Fuchs hat sich das mit herausragenden Leistungen klar verdient. Alle waren hochmotiviert und nach mehreren Trainingseinheiten im Eisstadion in Frauenfeld (Schweiz) auch gut vorbereitet. Nach einem knappen Auftaktsieg gegen die zweite Mannschaft des ESC mit Kapitän Alfons Göppinger und den Spielern Ernst Käppeler, Michael Frieling und Christoph Molnar (Marco Morandell, der fünfte Mitspieler aus der Vorrunde, musste verletzungsbedingt passen) war das Team Beck weiter sehr erfolgreich. Mit sieben Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen errangen die Langenargener die Bronzemedaille. Nur ein Punkt fehlte zu Platz zwei.

Zweite Mannschaft schlägt sich wacker

Auch die zweite Mannschaft kämpfte sich wacker durch den Wettbewerb. Das notwendige Spielglück war ihr dabei nicht immer hold, sodass das ein oder andere Spiel - so auch gegen den Topfavoriten aus Stuttgart im letzten Schuss - verloren ging. Es reichte für drei Siege und sieben Niederlagen. Die ordentliche Leistung führte zu Rang sechs. Sieger wurde der Titelverteidiger ESC Stuttgart-Vaihingen vor dem ESC Glashütte.

Außerdem waren sieben Jugendspieler der Altersgruppe U14 zum ersten Mal auf Eis zum Training in Stuttgart. Betreut von Jugend-Co-Trainerin Moni Bucher schnupperten die „jungen Wilden“ Antonia Craciun, Charlotte Käppeler, Linus Kübler, Mika Emminger, Lukas Schöller, Laurenz Schneider und Lukas Sauter erstmals am Gefühl ihres Sports auf dem glatten Untergrund. Voller Freude und Enthusiasmus zeigten sie dabei laut ESC-Mitteilung ihr Talent und ihren Eifer. Nach fast drei Stunden traten alle müde, aber glücklich die gemeinsame Busheimfahrt mit Fahrer Raffael Tomasi an.