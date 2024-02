Bronze - umrahmt durch die deutsche Nationalhymne

Der Nachwuchs des Eisstockschützenclubs (ESC) Langenargen hat bei der deutschen Meisterschaft im bayerischen Regen für positives Aufsehen gesorgt. In den Altersgruppen U16 und U14 nahmen die ESC-Eisstockschützen am Zielschießen sowie am Mannschaftswettbewerb teil. Die Qualifikation für die DM-Teilnahme am dritten Januarwochenende wurde am 2. Dezember des Vorjahres bei den südwestdeutschen Meisterschaften in Stuttgart erkämpft.

Schwerer Stand gegen die Bayern

Beim Zielschießen hatten die jungen ESC-Sportler einen schweren Stand gegen die Übermacht aus Bayern, die davon profitieren, dass Eisstockschießen in ihrem Bundesland zum Schulsport gehört. Lukas Schöller kam als bester Langenargener U14-Schütze mit 117 Punkten auf Platz zehn. Linus Kübler erreichte mit 103 Punkten Platz elf. Emminger sicherte sich mit 103 Punkten Platz zwölf. Bei den Mädchen U14 erspielte sich Antonia Craciun mit 90 Punkten Platz sieben und Charlotte Käppeler (jüngste Teilnehmerin bei der DM) kam auf Platz acht. Daniel Walser kämpfte beim Zielschießen der U16 wacker, musste aber feststellen, dass er für diesen Wettkampf nicht das für ihn passende Plattenmaterial dabei hatte. Trotzdem erspielte er 144 Punkte und erreichte damit Platz zwölf.

Bei der anschließenden Regionenwertung im Zielschießen der U14 lief es für die Teilnehmer Craciun, Käppeler, Kübler und Schöller hervorragend. Das ESC-Team erspielte sich mit 112 Punkten die Bronzemedaille, welche ihnen, umrahmt durch die Nationalhymne, übergeben wurde.

Dem deutschen Meister Punkte abgenommen

Walser und Emminger hatten sich mit zwei Spielern aus Bad Friedrichshall als Auswahl Südwest für die Regionenwertung U16 qualifiziert. Sie erreichten 142 Punkte. Helmut Schuhbeck, Jugendwart des Deutschen Eisstock-Verbandes, übergab ihnen unter den Klängen der Nationalhymne die Bronzemedaille.

Bei den Mannschaftswettbewerben spielte Walser bei der U19 mit drei Spielern aus Bad Friedrichshall in der Südwestauswahl. Mit 4:10 Punkten belegten sie Rang acht und waren mächtig stolz, dass es ihnen als einziger Mannschaft gelang, dem deutschen Meister EC Lampoding die Punkte abzunehmen. Ebenfalls in der Südwestauswahl waren Craciun und Schneider zusammen mit zwei Spielern aus Bad Friedrichshall - das Team landete mit 0:14 Punkten auf dem letzten Platz. Die U14 des ESC, Käppeler, Emminger, Kübler und Schöller, kämpfte als jüngstes Team im Turnier aufopferungsvoll, landete aber ebenso auf dem letzten Platz.