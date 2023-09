Ordentlich gequalmt hat es am Freitagnachmittag in einem Lagergebäude in Langenargen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ist im Storchenweg in Langenbargen Müll in Brand geraten und hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. „Vermutlich gibt es am Gebäude keinen Schaden“, berichtet Polizeisprecher Simon Göppert.