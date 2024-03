Boxteam Langenargen bejubelt klaren Sieg in voller Halle

Die Miene von Thomas Schuler, dem Macher des Langenargener Boxteams, hellte sich von Stunde zu Stunde weiter auf: Die Festhalle füllte sich, die rund 500 Zuschauer sahen einen Sieg nach dem anderen der heimischen Faustkämpfer, was einen 20:15-Gesamterfolg der Langenargener gegen den Züricher Boxverband bedeutete.

Das Comeback des Boxsports in der Montfortgemeinde nach rund viereinhalb Jahren Pause durfte als rundum gelungen bezeichnet werden. Unter den Zuschauern war etwa der Ex-Weltmeister und Olympia-Zweite Marco Rudolph.

Ich bin erst mal mit dem Sieg zufrieden, hätte es aber besser, schlauer machen können. Albi Rreshma

Der Abend, der im Zeichen des 20-jährigen Bestehens des Boxteams stand, hatte viele Gewinner. Auch wenn diese nicht immer ganz zufrieden aus dem Ring kletterten oder an demselben saßen. Es lastete viel Druck auf den Schultern des Boxteam-Vorsitzenden, seinen Helfern und Kämpfern. Alles sollte nahezu perfekt sein, wenn nach solch langer Pause aufgrund von Corona und der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen in der Halle den Fans der Boxsport nähergebracht werden sollte.

Albi Rreshma, der von vielen als Nachfolger von Aushängeschild Kushtrim Mahmuti gehandelte Shootingstar, zeigte, warum er als große Hoffnung gilt. „Ich wusste, dass ich das richtige Maß finden muss zwischen Ruhe bewahren und der nötigen Aggressivität.“, sagte der 18-Jährige. „Ich bin erst mal mit dem Sieg zufrieden, hätte es aber besser, schlauer machen können. Es war ein guter Gegner, ich wollte dennoch unbedingt wieder vorzeitig gewinnen.“

Technische Versiertheit der Eidgenossen

Wie Mahmuti hat auch Rreshma seine Wurzeln im Kosovo. „Tom (Schuler; Anm. der Red.) meint, ich sei der kleine Kushtrim, nur mit Technik.“ Gegen den Schweizer Weltergewichtler Tim Kellenberger gab es für den mittlerweile fünffachen Landesmeister nur eine Richtung. Doch auch in diesem Duell war die technische Versiertheit der Eidgenossen offensichtlich.

Der 102. Kampf - und 85. Sieg - des siebenfachen Landesmeisters Mahmuti im Mittelgewicht gegen Gent Makaj war eine Schlacht, die es an diesem Abend mehrfach gab. „Sogar meine Mutter, vielleicht die friedlichste Frau auf diesem Planeten, meinte, früher hätte ich den Kampf in Runde eins ausgemacht“, meinte der 30-jährige Häfler. „Ich komme auf keinen sauberen Kampf mehr. Liegt es an mir?“

Der Schweizer war allerdings wieder größer als Mahmuti und nutzte seine Körpergröße dadurch aus, dass er sich in bestimmten Situationen aufstützte. Doch Mahmutis Kampfstil lebte schon immer mehr vom kämpferischen als technischen Aspekt. „Vielleicht ist es der Ruf, der mir vorauseilt.“

Es gibt keine Verträge, bei uns gilt: ein Mann, ein Wort. Matthias Luchsinger über die Zusammenarbeit mit den Langenargenern

Etwas überraschend war die Antwort Schulers, welches Duell er als Kampf des Abends auserkoren hätte. „Den von Samad Safi.“ Kurze Pause nach dem Blick in fragende Gesichter. „Was das Kämpferische anbelangt. Simon Pauls Kampf, wenn man die Technik heranzieht.“ Halbmittelgewichtler Safi sah seine Vorstellung ebenfalls als „Schlacht“ an. „Auch mein Gegner war größer, setzte seinen Ellenbogen ein und hat auf den Hinterkopf geschlagen. Da habe ich genauso unsauber darauf reagiert.“

Der ehemalige baden-württembergische Meister fügte hinzu, dass „manche Kämpfe hart sein müssen“. Der 19-Jährige war 2017 mit sechs Geschwistern aus Afghanistan geflüchtet - eben ein Kämpfertyp. Im Halbmittelgewicht hatte Safi gegen Gianni Passanante, Sohn des dreifachen Profi-Weltmeisters Franco, gewonnen.

Den Mundschutz absichtlich rausgenommen

Weltergewichtler Simon Paul war die Erleichterung bei der Urteilsverkündung anzusehen. Nach vier Niederlagen in Folge landete der 19-Jährige gegen Kevin Pluas wieder einen Sieg. Sein Bruder Samuel (21) war nach seiner Schulter-OP gegen Marco Villiger konditionell noch nicht wieder auf der Höhe. Nachdem er sich zumindest beim dritten Mal seines Mundschutzes absichtlich entledigt hatte, wurde er vom Ringrichter aus dem Kampf genommen. Nach einer Erkältung war auch Schwergewichtler Danyil Duda noch nicht bereit. Gegen Lewis Jenny brach der Ukrainer in Diensten des Boxteams gegen Ende komplett ein, rettete aber immerhin ein Unentschieden.

Die meisten der zwölf Kampfpaarungen waren von den Verantwortlichen Thomas Schuler und Matthias Luchsinger so gut zusammengestellt, dass die Duelle auf Augenhöhe stattfanden. Mit dabei waren auch vier Boxer des KMT Centers Ravensburg/Weingarten - Aron Schilling und Bro Bassam gewannen, Willi Schleining und Recep Sahintürk unterlagen. „Unsere Zusammenarbeit sieht seit rund zwei Jahrzehnten so aus, dass wir telefonieren und uns je nach Vorgabe des Budgets einigen. Es gibt keine Verträge, bei uns gilt: ein Mann, ein Wort“, sagte der 63-jährige Schweizer Luchsinger, der den Kampfabend ebenfalls als gelungenes Event bezeichnete.

Am 16. November ist ein weiterer Vergleichskampf der Langenargener geplant, dann mit dem mehrfachen Landesmeister Mo Maher, der aufgrund seiner Mekka-Reise und des Ramadan dieses Mal nicht zur Verfügung stand - wie andere Boxer auch.