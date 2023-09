Kurz vor 11 Uhr kommt es am Sonntagmorgen im BMK-Yachthafen zu einem Bootsbrand. Das teilt die Polizei in einer Mitteilung mit.

Ein Segelboot, das am Steg vertäut liegt, lädt den festverbauten Akku, mit dem der Elektromotor des Schiffs angetrieben wird.

Während des Ladevorgangs befinden sich zwei Kinder im Alter von 8 und 4 Jahren an Bord. Ihre Eltern halten sich in Sichtweite zum Boot an Land auf.

Plötzlich fängt der in der Kajüte befindliche Akku an zu qualmen. Nach kurzer Zeit fängt dieser sogar Feuer und die Flammen schlagen weit über die Kajüte hinaus.

Zeugen reagieren blitzschnell

Mehrere Zeugen beobachten dies und eilen sofort zu Hilfe. Gemeinsam können sie die Kinder unversehrt aus dem brennenden Boot retten und das Feuer mittels mehrerer Feuerlöscher löschen.

Während der Rettungsarbeiten explodiert der Akku auch noch und verletzte den Vater der Kinder leicht. Er wurde vorsorglich vom Rettungsdienst, wegen des eingeatmeten Rauches in die Klinik gebracht, um Folgeschäden ausschließen zu können.

Dank dem schnellen Eingreifen kam es, wie durch ein Wunder so die Polizei, zu keinen größeren Personenschäden.

Der Sachschaden, der bei dem Unglück entstanden ist, wird auf 8000 Euro geschätzt.