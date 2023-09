Langenargen

Bodensee ‐ nicht Mittelmeer

Langenargen / Lesedauer: 1 min

„Sieht aus wie am Mittelmeer, ist aber der Strand in Langenargen“, gesehen von Daniel Heiß. (Foto: Daniel Heiß )

„Sieht aus wie am Mittelmeer, ist aber der Strand in Langenargen“, schreibt Daniel Heiß aus Ravensburg zu seinem Bild vom Sonnenuntergang in Langenargen.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 11:37 Von: sz