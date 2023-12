Besinnlich, ruhig und abseits des stressigen Alltags, den ihnen ihr Job das ganze Jahr über beschert: Die Bürgermeister der drei Seegemeinden Eriskirch, Kressbronn und Langenargen feiern das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Familien. „Die vergangenen zwölf Monate waren für uns alle nicht immer einfach. Es gab schöne, aber auch traurige Geschehnisse. Deshalb freue ich mich umso mehr, die anstehende Auszeit mit meinen Lieben in Ruhe und mit Freude verbringen zu dürfen“, sagt Ole Münder aus Langenargen.

Wie verbringen die Bürgermeister in der Region die Festtage und was wünschen Sie sich für das kommende Jahr? Arman Aigner aus Eriskirch, Ole Münder aus Langenargen und Daniel Enzensperger aus Kressbronn geben kleinen Einblick, wie bei ihnen Weihnachten aussieht.

Musizieren vor dem Baum

Für Arman Aigner und seine Familie beginnt der Heilige Abend mit dem Besuch des Familiengottesdienstes in der Kreuzkirche. „Das hat bei uns Tradition. Im Anschluss werden wir zu Hause gemeinsam Pommes und Schnitzel essen, was ein Wunsch unserer Kinder ist“, erzählt Eriskirchs Bürgermeister. Und weil er und seine Kinder sehr musikalisch sind, wird vor dem geschmückten Baum das ein oder andere Weihnachtslied erklingen.

Bei Bürgermeister Arman Aigner wird nach dem Familiengottesdienst und vor der Bescherung gerne musiziert. (Foto: ah )

Auf die Frage nach seinen Wünschen, zeigt sich Arman Aigner bescheiden: „Ich freue mich darüber, wenn jemand an mich denkt und dieselben guten Gedanken teilt, die ich für ihn habe und teile. Ich wünsche allen Bürgerinnen und Bürger frohe Weihnachten, beste Gesundheit und alles Gute für das bevorstehende Jahr.“

Zeit für die wichtigen Dinge

Für Bürgermeister Ole Münder, ist die Zeit vor dem Fest auch eine Zeit des Zurückblickens. Zurückblicken auf ein Jahr, das ihn aufgrund der Krisen dieser Welt, aber auch wegen einiger Geschehnisse im Ort durchaus nachdenklich stimmt. „Es wäre schön, wenn sich jeder im Ort mehr Zeit für die wichtigen Dinge des Lebens nehmen würde“, sagt er.

Er selbst stehe für eine kurze Auszeit gerne vor der Krippe an der Pfarrkirche St. Martin, denn diese strahle für ihn Ruhe und Frieden aus. „Gönnen Sie sich ein paar Minuten, um dort innezuhalten. Es tut gut. Lassen Sie sich nicht vom Konsum und von der Hektik treiben, sondern erleben Sie jeden schönen und besonderen Moment mit ihren Lieben, mit der Familie, mit Freunden. Lassen Sie uns Weihnachten in unserem Innern feiern. Auf diese Ruhe freue ich mich. Ich wünsche allen, denen es nicht so gut geht, viel Kraft und Energie.“ Das Weihnachtsfest selbst feiert Ole Münder mit der Familie und Verwandten.

Traditionell mit der Familie

Daniel Enzensperger hält sich etwas bedeckt, wenn es darum geht, wie er das Weihnachtsfest gestaltet.

Bürgermeister Daniel Enzensperger verbringt Weihnachten traditionell im Kreis der Familie. (Foto: ah )

Klar ist, dass der Kressbronner Bürgermeister das Hochfest ebenfalls im Kreise seiner Lieben verbringt. Der Kressbronner Bürgermeister sagt: „Bei mir wird Weihnachten immer im Kreise der Familie verbracht. Das ist eine Tradition. Dazu gehört auch ein Besuch in der Kirche.“