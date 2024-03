Beim Frühjahrsempfang der Gemeinde am Dienstagabend herrschte eine ganz besondere Stimmung. Das lag vor allem daran, dass die Veranstaltung zu einem großen Teil vom Rückblick auf das 1250-jährige Bestehen geprägt war, das Langenargen 2023 ausgiebig und fröhlich gefeiert hat.

Es zeigte sich aber auch, wie nah Freud und Leid beieinander liegen können. Denn die Veranstaltung begann mit der traurigen Nachricht, dass Peter Kraus, sehr engagierter Grünen-Gemeinderat, am vergangenen Sonntag überraschend im Alter von 72 Jahren gestorben ist.

„Heute bleibt ein Stuhl frei“, sagte Susanne Porstner, die als erste stellvertretende Bürgermeisterin die Begrüßung übernahm. Mit Peter Kraus verliere der Gemeinderat einen Kollegen, der sich mit viel Elan für die Zukunftsfähigkeit Langenargens eingesetzt habe.

Susanne Porstner hat als erste stellvertretende Bürgermeisterin die Begrüßung übernommen. Sie würdigte Gemeinderat Peter Kraus, der am vergangenen Sonntag unerwartet gestorben ist, als zugewandten Kollegen, der sich mit viel Elan für Langenargen eingesetzt habe. (Foto: Andy Heinrich )

Dabei habe er immer die verschiedenen Argumente abgewogen, sei zugewandt gewesen, habe anderen zugehört, dann seine Meinung deutlich vertreten und wichtige Impulse gesetzt. „Wir sind fassungslos und sehr traurig über seinen frühen Tod. Er wird eine große Lücke hinterlassen“, betonte die Fraktionsvorsitzende der Freien Wählervereinigung.

Das Gedenken der Versammlung galt im Anschluss nicht nur Peter Kraus, sondern auch Andreas Göppinger. Der langjährige Gemeinderat, ehemalige erste stellvertretende Bürgermeister und Träger der Ehrenmedaille in Gold der Gemeinde, starb Ende Januar im Alter von 90 Jahren.

Wer wurde wofür geehrt?

Das große Thema des Abends war das Festjahr 2023. Anlass war die urkundliche Ersterwähnung des Orts unter dem Namen „Arguna“ vor 1250 Jahren. Dass Langenargen feiern kann, ist wahrscheinlich ähnlich lange bekannt. Im vergangenen Jahr hat sich die Gemeinde in der Beziehung allerdings selbst übertroffen.

Saisoneröffnung mit Mittelaltermarkt, Kabelbrückenfest, Hock im Winkel, Uferfest mit Festzug, Beisammensein in Alt-Langenargen: Und das ist nur ein kurzer Auszug aus dem Veranstaltungsprogramm, das in Zusammenarbeit mit dem Amt für Tourismus, Kultur und Marketing zuallererst das ehrenamtliche Organisationsteam unter der Leitung von Lothar Berger möglich machte.

Wir waren und sind stolz auf Langenargen. Festorganisator Lothar Berger

Dafür wurden er und seine Mitstreiterin und Mitstreiter, Susanne Rodinger, Peter Gumbel, Joachim Zodel, Harald Thierer und Norbert Steinmann, völlig zurecht beim Empfang geehrt. „In Langenargen wird Gemeinschaft gelebt“, stellte Bürgermeister Ole Münder fest. Das Orga-Team sei angetreten, diesen Grundsatz nach der Corona-Pandemie mit all den Einschränkungen zu erneuern: „Und das ist in herausragender Weise gelungen. Vielen Dank.“

Was war der Höhepunkt?

Das Orga-Team nahm die Ehrung inklusive Tickets für eine Schifffahrt mit dem historischen Raddampfer Hohentwiel dankend an, brachte dafür aber auch etwas mit. Einen Film, der die Feierlichkeiten in eindrucksvollen Bildern und Videoaufnahmen zusammenfasst. Der fast 25-minütige Streifen wurde erstmals an diesem Abend gezeigt und ist seitdem auf dem Youtube-Kanal @JahreLangenargen zu sehen.

Zum Erfolg hätten sehr viele Menschen beigetragen, betonte Lothar Berger vor der Filmvorstellung. Nicht immer sei alles rund gelaufen, die Zusammenarbeit jedoch immer unkompliziert und kooperativ gewesen. Der Chef-Organisator: „Wir waren und sind stolz auf Langenargen. Es war uns eine Ehre.“

Was bringt die Zukunft?

Der gut gelaunte Bürgermeister Ole Münder blickte in seiner Rede zurück und vor allem voraus. Voran geht es demnach endlich mit dem Neubau des Feuerwehrhauses am bisherigen Standort. Nachdem am 24. Februar eine „sehr engagierte Abrissparty“ gefeiert worden sei, laufe inzwischen der Abbruch des alten Gebäudes.

Die Feuerwehr ist zwischenzeitlich auf dem Bauhof-Areal untergebracht. Stattliche 8,2 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt. „Mal sehen, ob es dabei bleibt“, deutete der Bürgermeister unvorhersehbare finanzielle Unwägbarkeiten an.

Neben anstehenden Aufgaben, wie Entwicklung des Oberdorfer Friedhofs, Sanierung der Tiefgarage oder Instandsetzung des Anlegestegs, äußerte sich Ole Münder zur Gastronomie im Schloss, deren Eröffnung im Ort sehnsüchtig erwartet wird. Seine Ankündigung: Im Juni starte der Pachtbetrieb im Café und im August in der Diskothek.

Bei einem bestimmten Thema kühlte die Feststimmung des Bürgermeisters Ole Münder merklich ab. (Foto: Andy Heinrich )

Beim Thema Flächenentwicklung und dringend benötigter Wohnraum kühlte die Feststimmung des Bürgermeisters merklich ab. Seine deutliche Kritik richtete sich an Bund und Land.

Das Problem seien bürokratische Hürden, Restriktionen auf allen Ebenen und der fehlende Mut, auch einmal etwas zu wagen oder in Alternativen zu denken: „Wir bleiben in der Folge bei dem Versuch, unsere Gemeinde sinnvoll weiterzuentwickeln, in der Mitte stecken.“

Susanne Porstner sprach in ihrer Eingangsrede ebenfalls eine überbordende Bürokratie sowie weltweite Krisen an, deren Auswirkungen bis in die Kommunen zu spüren seien: Die Aufgaben würden größer, der Gestaltungsspielraum werde jedoch kleiner. Ihre Aufforderung: „Den Herausforderungen unserer Zeit gilt es, sich gemeinsam zu stellen. Wagen wir dieses Wir.“

Wie war der Rahmen?

Der Veranstaltungsrahmen war so festlich wie er in einer Turn- und Festhalle sein kann. Der Bürgermeister freute sich aber, an dem Ort, der zuletzt eineinhalb Jahre lang als Gemeinschaftsunterkunft für bis zu 90 Geflüchtete genutzt wurde, an die 500 Gäste zum Frühjahrsempfang zu begrüßen.

Durch die Anmietung von Wohnungen und den Erwerb von Immobilien sei die Gemeinde auf einem guten Weg, die Kapazitäten auszubauen. Ein Rückgriff auf die Halle sollte deshalb nicht mehr notwendig sein.

Bürgermeister Münder bedankte sich nicht nur bei den Organisatoren der 1250-Jahr-Feiern, sondern auch bei deren Partnern. Sie trugen das zeitintensive Engagement mit. (Foto: Andy Heinrich )

Zu Gast waren unter anderem Daniel Enzensperger, Bürgermeister von Kressbronn, sein Kollege aus Eriskirch, Arman Aigner, der ehemalige Landrat Lothar Wölfle, Vertreter der Kirchen, Vereine und Institutionen. Ebenfalls dabei: Gemeinderäte und Langenargener, die bei der kommenden Gemeinderatswahl am 9. Juni antreten.

Für den guten Ton sorgte das Jugendblasorchester Langenargen unter der Leitung von Florian Keller. Auf dem Programm stand beispielsweise eine bezaubernde „80er-Kulttour“, die neben anderem einen „Skandal im Sperrbezirk“ thematisierte.

Ob beim abschließenden Stehempfang, dem inoffiziellen Höhepunkt der Veranstaltung, der ein oder andere Lokal-Skandal aufgedeckt wurde, ist nicht überliefert.