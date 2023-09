Auf einen Flohmarkt der etwas anderen Art dürfen sich alle Besucher am Samstag, 9. September, von 9 bis 14 Uhr in Oberdorf freuen. Das Besondere daran: Die Veranstaltung findet nicht an einem zentralen Ort statt, sondern jeweils vor der Haustür, im Hof oder im Garten der Bürger von Oberdorf.

„Jeder Einheimische darf mitmachen und in seinem Keller, in der Garage, auf der Bühne, im Kinderzimmer oder sonst wo kruschteln, ausmisten und alte und gebrauchte Dinge verkaufen, die er nicht mehr benötigt. Oberdorf räumt auf“, kündigen die Organisatorinnen Julia Thierer und Carina Höld an.

Die Teilnahme ist kostenfrei und findet nur bei trockener Witterung statt. Als offizieller Veranstalter treten die Sportfreunde Oberdorf auf.

Erste Auflage war voller Erfolg

Über viele Jahre hinweg haben Thierer und Höld den beliebten Kinderflohmarkt in Oberdorf durchgeführt. „Es wurde Zeit für etwas Neues. Uns war klar, es musste weitergehen, denn die Oberdorfer Gemeinschaft ist stets aktiv und bewegt den Ort“, blickt Julia Thierer zurück.

Tatsächlich habe man die Idee von Karin Hanser aufgegriffen, die selbst seit langem auf einem Hofgut am Ortseingang in Abständen einen Flohmarkt betreibt.

Im Frühjahr 2022 wurde das Projekt schließlich aufgegriffen und in der Vorstandsitzung der Sportfreunde Oberdorf vorgestellt. „Die Idee kam bestens an, so dass wir noch im Juli 2022 die erste Auflage des Dorfflohmarkts mit Erfolg durchführen konnten“, berichtet Carina Höld.

Zusammenhalt im Dorf ist groß

Dass es eine Wiederholung geben sollte, war allen Beteiligten schnell klar. Schließlich befreie und trenne man sich nicht nur in den eigenen vier Wänden von altem Ballast, sondern fördere mit der Tür–zu–Tür–Aktion den Zusammenhalt in Oberdorf.

Julia Thierer erinnert sich: „Viele Bürger saßen während und noch lange nach dem Flohmarkt im vergangenen Jahr in ihren Gärten, vor dem Haus oder an der Straße zusammen, stellten Bierbänke, Stühle und Tische zusammen, aßen und tranken gemeinsam, unterhielten sich angeregt und hatten viel Spaß miteinander. Auch das macht ein intaktes Dorfleben aus, alle waren glücklich.“

Wer alles mitmachen darf

Verkauft werden darf übrigens alles, was zu Hause nicht mehr benötigt wird. Jeder, so Carina Höld, solle ordentlich ausmisten, damit die Besucher aus nah und fern mit Spannung und Freude durch den Ort schlendern und nach Schätzen stöbern und shoppen können.

Wichtig: Mitmachen dürfen nur ortsansässige Privatpersonen, gewerbliche Anbieter sind nicht zugelassen. Wer Hunger verspürt, kann ab 11 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Bratwurst kaufen, Lemp‘s Genussgarten hat bis 16 Uhr geöffnet und bietet nachmittags Café und Kuchen an.

Wer weitere Informationen benötigt, darf sich per Mail an [email protected] wenden. Weitere Infos über die Sportfreunde gibt es unter www.sportfreunde-oberdorf.de