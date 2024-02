Bei Jazz- und Literaturreihe wird es experimentell

Experimentierfreudig wird es bei der sechsten Ausgabe der Jazz- und Literaturreihe „LA Connection“ am Dienstag, 5. März, um 19.30 Uhr. Im Wohnzimmer des Bierladens „Kommprobier“ in der Langenargener Mühlstraße 28 sorgen diesmal die Brüder Jonas und Benjamin Engel gemeinsam mit Michael T. Otto an ihren Blasinstrumenten für den musikalischen Rahmen, heißt es in der Ankündigung.

Lesen wird die junge Konstanzer Autorin Barbara Marie Hofmann. In ihren Texten beobachtet sie Menschen und Umwelt mit einem poetischen Blick und verarbeitet diese Eindrücke auf verschiedenste Art und Weise. Tickets gibt es für 13 Euro unter https://shop.ticketpay.de/PY2U41O4. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.

Der Abend verspreche viele spannende Begegnungen und Überraschungen für das Publikum. Denn die zumeist am Saxophon zu findenden Brüder Jonas und Benjamin Engel stehen nur selten gemeinsam auf der Bühne. Im Trio mit Michael T. Otto werden sie mit verschiedensten Blasinstrumenten spannende und nicht alltägliche Klänge hervorbringen.

Initiiert wurde die Jazz- und Literaturreihe vom Kulturamt des Bodenseekreises und dem Langenargener Musiker Michael T. Otto. So bringen alle zwei Monate renommierte Jazz- und Literatur-Persönlichkeiten beide Genres auf besondere Art und Weise miteinander in Einklang.