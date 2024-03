Georg Vögele hat tatsächlich gespielt. Das Urgestein lief am vergangenen Samstag für die Erste der HSG Langenargen-Tettnang auf - und er war dabei nicht der einzige Spieler aus der dritten Mannschaft des Handball-Bezirksklassisten. Auch Thomas Häufle, Marc Dreher, Urs Biermann und Markus Wuhrer standen bei der Auswärtspartie bei der TSG Ehingen auf dem Spielberichtsbogen der HSG. In dieser Konstellation erledigte Langenargen-Tettnang in der Abwehr einen guten Job, musste sich in der Sporthalle Längenfeld dennoch dem Tabellendritten der Bezirksklasse mit 20:26 (10:14) geschlagen geben.

Wir haben sie gebraucht, sonst wären wir nicht spielfähig gewesen. Clemens Balle

Die Kadersituation offenbart es ganz deutlich: Die HSG Langenargen-Tettnang plagen große Personalsorgen. Laut Trainer Clemens Balle fehlen dem Tabellenneunten gerade 13 Spieler. Deshalb ist er froh, dass sich die Erfahrenen zu einem Einsatz bei der Ersten bereiterklärt haben. „Wir haben sie gebraucht, sonst wären wir nicht spielfähig gewesen“, sagte Balle. Momentan gehen der Handballspielgemeinschaft etwas die Spieler aus, denn die zweite Mannschaft in der Kreisliga A war zu einer Absage ihres Gastspiels beim HC Lustenau II gezwungen.

Entstanden ist der Spielermangel am Wochenende durch Verletzungen und krankheitsbedingten Ausfällen. „Das war eine Ausnahmesituation“, meinte Balle. Gerade vor diesem Hintergrund präsentierte sich die HSG überraschend stabil. „Im stehenden Angriff haben wir sie im Griff gehabt. In der Konstellation war es ein guter Auftritt, der Hoffnung macht“, analysierte Langenargens Trainer. Allerdings kassierten die Gäste viele Kontertore, was der TSG einen ungefährdeten Sieg einbrachte. Zum Ende hin sei Langenargen-Tettnang die Puste ausgegangen. Für Balle war das nachvollziehbar. Bei nur vier verfügbaren Rückraumspielern musste der beste HSG-Torschütze Vögele (fünf Treffer) - schon über 40 Jahre alt - durchspielen. Auch Dreher stand die meiste Zeit auf dem Feld.

Fehlende Abläufe im Angriff

Generell hat Balle der Einfluss der Älteren gefallen. Kreisspieler Häufle und „hat die Mannschaft mitgerissen“, lobte Balle. „Sie haben gekämpft mit den Jungen zusammen.“ Kaum funktionierte allerdings das Offensivspiel. „Im Angriff war es viel zu statisch, zu viel Eins-gegen-Eins“, so Balle. Zudem war die HSG nach der Halbzeitpause nicht ganz präsent. „Wir haben einen schlechten Start in die zweite Halbzeit gehabt. Daran müssen wir arbeiten“, sagte der HSG-Trainer.

Arbeit ist das richtige Stichwort. Nach acht Niederlagen in Serie ist Langenargen-Tettnang erpicht darauf, den Bock umzustoßen. Im Heimspiel gegen die MTG Wangen III am kommenden Sonntag im Sportzentrum Langenargen (18 Uhr) soll das zum einen „mit dem Spirit von Ehingen“ gelingen, zum anderen aber auch mit bekannten Abläufen. Schließlich spielte die HSG noch nie in dieser Besetzung zusammen - deshalb hakte es auch im Angriff. Nun sollen die Erfahrenen mittrainieren, um besser auf die nächste Partie vorbereitet zu sein.

Im Verein finden nun Gespräche statt

Gegen Wangen III sollen dann zwar keine fünf Akteure aus der dritten Mannschaft benötigt werden. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Personalsituation extrem entspannt, sodass zwei bis drei Ältere wohl ein weiteres Mal im HSG-Kader stehen werden. Das entscheiden letztlich auch die Routiniers, vor allem Vögele und Häufle haben schon klar signalisiert, dass sie dafür zu haben sind.

Unter der Woche wird es bei der HSG einige Gespräche geben. „Wir müssen im Verein schauen, wie wir die nächsten Spiele bestreiten“, sagte Balle. Er selbst erwartet zeitnah einige Spieler zurück. Luis Csajagi sollte gegen Wangen III wieder dabei sein, „Felix Baumann hat wieder vorsichtig mittrainiert“, berichtete der HSG-Trainer. Er hofft darüber hinaus, dass Nils Teichmann, der seinen Lebensmittelpunkt nach München verlagert hat, bis Saisonende noch ein paar Spiele für Langenargen-Tettnang in der Bezirksklasse absolviert.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: D´Argento, Gröbner (beide Tor); Strempel (3 Tore, 1 Siebenmeter/1 Tor), Mair, Dreher, Biermann (3), Steinacher (3), Häufle (1), Vögele (5), Schraff (4), Wuhrer, Brugger (1).