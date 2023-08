Begegnung junger Meister

Die Geigerin Elisso Gogibedaschwili und der Pianist Jacopo Giovannini spielen am Freitag, 18. August, als Duo bei den Langenargener Schlosskonzerten. Auf dem Programm stehen Werke von Beethoven, Grieg, Ysaÿe, Szymanowski, Boulanger.

Elisso Gogibedaschwili und Jacopo Giovannini gehören zu den großen Entdeckungen der Internationalen Festivals junger Meister. Die Österreicherin Gogibedaschwili war beim Violinfestival im Frühling 2022 als Solistin in Augsburg, Konstanz und Ravensburg mit Werken von Mozart und Wieniawski zu hören. Jacopo Giovannini aus Rom beeindruckte 2019 beim Klavierfestival junger Meister als Solist mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim.

Sie starten mit Beethovens Sonate Es–Dur in den Abend. Sie gehört zu Beethovens frühen Violinsonaten. Der Norweger Edvard Grieg dagegen war hervorragender Pianist und so spielt in seiner d–moll–Sonate für beide Instrumente das Klavier häufig die Hauptrolle. Die Solosonaten des belgischen Stargeigers Eugène Ysaÿe sind immer Herausforderungen an Technik und Ausdruckskraft. Die Sonate in a–moll widmete er seinem Freund Jacques Thibaud. Den Schluss des Konzerts in Langenargen bildet die Sonate für Violine und Klavier d–moll von Karol Szymanowski.

Das Konzert beginnt um 19:30 Uhr. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Karten sind bei allen Reservix–Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener–schlosskonzerte.de.