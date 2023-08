Am Freizeitgelände Seewiesen im Langenargener Schwedi steht seit Kurzem ein neues Schild, das deutlich macht: Hier ist Baden verboten. Der besorgniserregende Grund: eine Gesundheitsgefährdung aufgrund mikrobiologischer Verunreinigung des (Bodensee-)Wassers.

Was aber nicht unbedingt heißt, dass akut eine Gefahr droht, wie eine Nachfrage beim Landratsamt ergibt. Vielmehr gilt das Verbot bereits seit 1991. Doch erst jetzt gibt es das passende Schild dazu.

Algen plagen 2022

Eine richtig schöne Badestelle ist der Seewiesen–Strand ohnehin nicht - zu flach, zu schlammig. Nicht zu vergessen, die vielen Algen, die sich im Sommer 2022 zu einer übelriechenden Plage ausgeweitet hatten. Dazu kommt, dass es sich um keinen offiziellen Badeplatz handelt.

Seit einigen Jahren tummeln sich dort trotzdem immer mehr Menschen, die SUP–Board, Luftmatratze oder Schlauchboot nutzen, um ins tiefere Wasser zu gelangen. Einige nahmen tatsächlich ein Bad, bislang ohne zu wissen, dass sie damit gegen ein Verbot verstoßen.

Grüner wird’s nicht: Im Sommer 2022 breitete sich vor den Seewiesen im Bereich der Schussenmündung ein übelriechender Algenteppich aus. (Foto: dpa/Felix Kästle )

Dem zugrunde liegt eine Allgemeinverfügung zum allgemeinen Badeverbot, die von der unteren Wasserbehörde des Bodenseekreises 1991 erlassen wurde, teilt Lars Gäbler, Sprecher des Landratsamts, auf Anfrage mit. Grund für den Erlass, der für den Bereich Seewiesen nach wie vor Gültigkeit hat, waren demnach „wiederholte Leit– und Grenzwertüberschreitungen durch damals regelmäßig sehr hohe Abwasserkonzentrationen in der Schussen“.

Keimbelastung bei Starkregen

In den darauffolgenden Jahren seien die Abwassereinträge in den Zufluss durch zusätzliche Reinigungsstufen in den 18 Kläranlagen sowie weniger Direkteinleitungen stark reduziert worden. Weitere Verbesserungen sind Lars Gäbler zufolge geplant.

Das Klärwerk Eriskirch arbeitet bekanntermaßen seit Ende 2019 mit einer neuen Ozonungsanlage. Diese vierte Reinigungsstufe kostete 5,4 Millionen Euro und eliminiert in einem chemischen Prozess kleinste Plastikteilchen, Medikamentenrückstände und Keime aus dem Wasser, das vom Schussental in den See gelangt.

Der Sprecher des Landratsamts erklärt: „Die Belastungen sind im Vergleich zu den 1990er–Jahren zwar stark gesunken, insbesondere nach starken Regenfällen sind Keimbelastungen aus der Schussen jedoch nach wie vor zu befürchten.“ Dann nämlich, wenn die großen Wassermengen von den Entwässerungsanlagen nicht mehr bewältigt werden können und ein Überlauf direkt in den Fluss und anschließend in den See erfolgt.

Verbot nicht mehr bekannt

Und jetzt kommt’s: „Da dieses Badeverbot über die Jahre offenbar nicht mehr bekannt war und vor Ort auch nicht mehr so explizit darauf aufmerksam gemacht wurde, haben Landratsamt und Gemeinde entschieden, die neue Beschilderung anzubringen und entsprechend zu informieren“, so Lars Gäbler. Wie Bürgermeister Ole Münder berichtet, ordnete das Landratsamt an, das alte Badeverbot kenntlich zu machen. Der Langenargener Bauhof stellte schließlich das Schild auf.

Betroffen von der Allgemeinverfügung war zunächst der gesamte Bereich zwischen den Strandbädern Langenargen und Eriskirch. Bis 1995 eine weitere Verfügung kam, nach der das Baden in den Bädern wieder erlaubt wurde — sofern der Wasserabfluss der Schussen am Pegel Lochbrücke kleiner als zehn Kubikmeter pro Sekunde sei und keine Regenentlastungen aus dem Überlaufbecken der Verbandskläranlage erfolge. „Dies gilt bis heute“, stellt der Sprecher klar.

Altbekanntes Problem

Das Gesundheitsamt des Bodenseekreises untersucht die offiziellen Badestellen regelmäßig. Für das etwa 400 Meter entfernte Strandbad in Langenargen erscheint auf der Badegewässerkarte des Landes Baden–Württemberg noch immer die Nachricht von Anfang Juni: „Derzeit liegen für das Gewässer keine Meldungen über ein Badeverbot oder das Auftreten von Blaualgen (Cyanobakterien) vor. Aktuell kann die Badestelle ohne Einschränkungen genutzt werden.“

Geruchsbelästigung: Wind, Wellen und Regen haben für etwas Erleichterung gesorgt, aber die vorherrschende Farbe zwischen Langenargener Strandbad und Schussenmündung ist immer noch grün. (Foto: Andy Heinrich )

Was das Bad im See am Strand nahe der Schussenmündung betrifft: Das haben alteingesessene Langenargener schon früher vermieden - und sind lieber an die Malerecke gegangen. Gerhard Moll, seit vielen Jahren Vorsitzender der DLRG–Ortsgruppe in Langenargen, erinnert sich: „In den 70–ern kamen Fäkalien und Klopapier die Schussen runter.“ Er hat im Archiv der DLRG, deren Vereinsheim in direkter Nachbarschaft zu den Seewiesen steht, ein Schreiben des Staatlichen Gesundheitsamts Friedrichshafen an die Ortspolizei Langenargen aus dem Jahr 1973 gefunden.

Baden schon 1971 untersagt

In dem Dokument wird darauf hingewiesen, dass an dem Uferabschnitt das Baden seit 1971 verboten ist, die Einhaltung aber nicht weiter beaufsichtigt werde. Und weiter: „Mehrere Fälle von typhösen Erkrankungen, welche auf das Baden in den gefährdeten Uferzonen zurückzuführen sind, geben Anlaß, dieses Badeverbot durchzusetzen. Wünschenswert wäre der Besuch im naheliegenden Freibad der Gemeinde.“

Der damalige Bürgermeister Franz Eble leitete das Schriftstück an den früheren DLRG–Vorsitzenden weiter — mit der handschriftlichen Anmerkung: „Es wäre nicht auszudenken, welche Folgen eine Erkrankung von Personen durch das schlechte Wasser für Langenargen hätte. Das Baden an der Malerecke kostet doch nichts.“

Leitdämme als Lösung

Das mehr oder weniger aktuelle Verbot, das seit 1991 gilt, ist Gerhard Moll bekannt: „Das betrifft die Seewiesen und nicht den DLRG–Strand.“ Zwar könne im Wasser keine scharfe Grenze gezogen werden, doch müsse ein Geltungsbereich definiert werden. Aus Sicht eines Fremdenverkehrsorts sei ein Badeverbot nicht gerade zuträglich. Nachdem es jetzt die klare Ansage auf einem Schild gibt, „kann aber zumindest niemand mehr sagen, er hätte nichts davon gewusst“.

Das alte Badeverbot von 1971 und das neue, das bis heute gilt, zeigten, dass Langenargen bereits seit 52 Jahren im Bereich der Flussmündung ein Problem hat. Für den Vorsitzenden der DLRG gibt es trotz naturschutzfachlicher Bedenken zum Beispiel des Regierungspräsidiums Tübingen eine sinnvolle und dauerhafte Lösung: Leitdämme, die das Wasser der Schussen in den tieferen Bodensee führen. So wie an der Mündung des Alten Rheins, an der eine neues Naturreservat entstanden sei.