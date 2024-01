Axel Rheineck präsentiert neuen Gedichtband

- „Reimgut Spätlese - Verdichtetes aus humanitären Dunstkreisen“, so lautet der Titel des neuen Gedichtbandes des Langenargeners Axel Rheineck. Auf 256 Seiten dürfen sich die Leser auf 170 Gedichte und zum Teil vom Autor selbst illustrierte Abbildungen freuen. Der Dichter nimmt die Wirren des Alltags mit all seinen bunten und oft unergründlichen Facetten gekonnt unter die Lupe.

Axel Rheineck liebt die Ironie und die Satire. In seiner heimischen Prosawerkstatt in Langenargen kreiert er überzeichnete und zugleich sinnhafte Karikaturen. Vor allem aber spielt der 82-jährige allzu gerne mit dem täglichen Wahnsinn. Gekonnt und witzig bringt er dabei Erlebtes oder Erzähltes seinem ganz eigenen Humor zu Papier. Um den Alltagsstress bewältigen zu können müsse man sich selbst aber auch die Probleme anderer ab und zu auf die lyrische Schippe nehmen: „Therapie in Wort und Bild. Glauben Sie mir, das hilft.“ So entstehe nach und nach ein Versimperium, dass Arm in Arm die „Verurteilung der Vorurteile“ ebenso zum Thema hat, wie die „Liebe mit Achtzig“ oder die „Neujahrsrealität“.

Das Besondere daran: Nicht selten kommen ihm die Themen und Ideen mitten in der Nacht, wobei sich oft ein einzelner Vokal in den Vordergrund drängt. „Ein Reimwort, um das ich meine Einfälle und schließlich die Reime spinne, gibt es fast immer. Die Herausforderung liegt darin, am Ende eine Pointe zu setzen - und die muss sitzen“, weiß der Autor, der seine geistigen Ergüsse direkt auf dem I-Pad unter der Bettdecke festhält: „Warum? Weil auf das Altershirn kein Verlass ist. Punkt“.

Jede Woche schreibt Axel Rheineck ein Gedicht. Neben dem kürzlich erschienenen Werk „ReimGut“ hat der ehemalige Geschäftsführer eines Remscheider Werkzeugherstellers humorvolle Versbände mit den Titeln „Litera-Türchen“, „Hirn im Schaukelstuhl“ sowie „Sonnenpillen“ niedergeschrieben und herausgebracht.

Das Gedichtband - „Reimgut Spätlese - Verdichtetes aus humanitären Dunstkreisen“ kann in der Langenargener Buchhandlung Ruckeisen, unter [email protected] sowie unter: Axel Rheineck, ReimGut Spätlese: Verdichtetes aus humanen Dunstkreisen, Verlag BoD, ISBN 375 785 1684, zum Preis von 21,99 Euro gekauft werden.