Aus heiterem Himmel: Saison für Tim Zimmermann ist vorbei

Die Saison von Tim Zimmermann im ADAC GT Masters ist beendet. Sein Team Huber Racing hat das Engagement in der Liga der Supersportwagen aus heiterem Himmel zur Halbzeit beendet. Als Gründe führen die Bayern den gesundheitlich bedingten Ausfall von Teamchef Christoph Huber an. Wie es für den 26–jährigen Langenargener nun weitergeht, steht noch nicht fest.

Sicher ist jedoch nun: Für Zimmermann und seinen Teamkollegen Jaxon Evans ist der Traum von der Meisterschaft damit geplatzt. Mit einem Rennsieg beim Auftakt am Hockenheimring, einer Pole Position und dem dritten Platz begann die insgesamt vierte ADAC–GT–Masters–Saison für Zimmermann fast makellos. Das Duo war noch in Schlagdistanz zur Meisterschaft und wollte nun eigentlich angreifen. Dementsprechend tief sitzt beim Langenargener nun auch der Schock nach dem jähen Aus. „Ich kann es noch gar nicht richtig fassen, dass wir die Saison nicht zu Ende fahren können“, sagt er. „Es ist sportlich eine sehr bittere Entscheidung.“

Bei aller Enttäuschung: Zimmermann wünscht dem Teamchef nur das Beste

Getroffen hat diese Entscheidung sein Team Huber Racing. Die Bayern, die erst in dieser Saison ins ADAC GT Masters eingestiegen waren, ziehen sich nach dem gesundheitlich bedingten Ausfall von Teamchef Christoph Huber aus der Serie zurück. Im Porsche Carrera Cup, den Huber seit Jahren erfolgreich bestreitet, reduziert das Team die eingesetzten Autos. Verschiedene weitere Markenpokale bleiben im Programm. „Ich wünsche Christoph gesundheitlich nur das Beste und hoffe, dass er bald wieder auf die Beine kommt“, so Zimmermann. „Trotz allem hätte ich mir gewünscht, dass dieses tolle Projekt einen besseren Abschluss bekommen hätte.“

Der Huber–Interimschef Luca Rettenbacher bedauert den Rückzug aus der Liga der Supersportwagen ebenfalls. „Wir möchten uns bei Tim und Jaxon für die fantastische Leistung in der Saison bedanken“, wird er in einer Pressemitteilung des Rennstalls zitiert. „Der Sieg im ersten ADAC–GT–Masters–Rennen ist ein Highlight in der Geschichte von Huber Racing.“ Gleichzeitig drückt er die Hoffnung aus, später wieder in die ADAC–Serie zurückzukehren. Für Zimmermann bedeutet die Entscheidung trotzdem, dass er nicht wie geplant in einer Woche an den Sachsenring fährt.

Ein Ersatz für die entgangenen Rennen ist zurzeit nicht in Sicht

„Was das jetzt genau für mich als Rennfahrer bedeutet, kann ich im Moment noch nicht absehen“, erklärt Zimmermann. Gerade sieht der Langenargener keinen Ersatz für die entgangenen Rennen. „Ich bedanke mich bei meinen Partnern für diese erste großartige Saisonhälfte und es tut mir sehr leid, dass es eben jetzt so zu Ende gehen musste. Ohne diese Unterstützung und die Leidenschaft, mit der alle bei der Sache sind, würde es nicht gehen.“ Unterkriegen lassen will er sich nicht. „Wir arbeiten die Situation jetzt zusammen auf und sehen dann, was kommt. Die Ergebnisse aus diesem Jahr machen Mut und zeigen, dass die Meisterschaft drin gewesen wäre.“