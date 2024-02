Auf große Worte keine Taten folgen lassen

Die erste Männermannschaft der HSG Langenargen-Tettnang ist ohne Zählbares aus Ulm abgereist. Bei der TSG Söflingen III gab es für die Mannschaft von Trainer Clemens Balle am vergangenen Sonntag in der Handball-Bezirksklasse eine 21:29 (7:13)-Niederlage. Die Vorentscheidung fiel bereits in Halbzeit eins.

„Die Einstellung hat bei meiner Mannschaft einfach nicht gestimmt. Aus meiner Sicht hat uns von Beginn an der nötige Biss und der Wille gefehlt“, sagte HSG-Trainer Clemens Balle, nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hat.

Dabei fanden seine Spieler nach einem frühen 0:3-Rückstand bei der dritten Söflinger Mannschaft eigentlich zurück ins Spiel. Lukas Braunger erzielte in Minute elf den 4:4-Zwischenstand und zwang die TSG-Bank zu einer Auszeit. Eine mit fatalen Folgen aus Sicht der Gäste vom Bodensee. Denn denen sollte bis zur Halbzeitsirene nur noch wenig gelingen in der Offensive. Gerade einmal drei weitere Treffer gab es für die HSG, aber dafür insgesamt 13 für den Gegner. Schon so eine Art Vorentscheidung. „Sieben Tore in einer Halbzeit sind einfach viel zu wenig“, nahm Balle kein Blatt vor den Mund. „Wir haben im Vorfeld wohl zu große Töne gespuckt, aber leider zu wenig Taten folgen lassen.“

Ein Spieler verletzt sich auch noch

Es gehe nun darum, dass sich jeder an die eigene Nase packt, weil man nicht die nötige Leistungsbereitschaft an den Tag gelegt habe. Die Dritte aus Söflingen kam mitunter viel zu leicht zum Torerfolg und hatte in der Abwehr nicht den schwersten aller Tage zu überstehen. Folgerichtig kam die HSG Langenargen-Tettnang, die darüber hinaus eine Verletzung von Alexander Merath hinnehmen musste, nicht mehr näher heran.

Die neunte Niederlage im 14. Saisonspiel der Bezirksklasse bedeutet aktuell Rang neun in der Tabelle. Nun ist die HSG erst einmal spielfrei, bevor es am Samstag, 2. März, um 20 Uhr, mit einem Auswärtsspiel bei der momentan auf Rang drei liegenden TSG Ehingen weitergeht. „So wie es aussieht, hat sich Alex den Finger gebrochen. Unser Lazarett wird also eher größer als kleiner“, teilte Balle sorgenvoll mit. „Wir müssen dennoch weiterarbeiten und aus unseren Fehlern lernen. Es geht für uns jetzt darum, weniger zu sprechen, aber dafür mehr zu liefern.“ Zudem hatte sich Elias Doghmane im Training verletzt und fällt ebenso länger aus.

Für die HSG Langenargen-Tettnang spielten: D’Argento, Lang (Tor); Csajagi (4 Tore, 2 Siebenmeter/0 Tore), Braunger (4, 1/0), Steinacher (4), Brugger (3, 2/2), Mair (2), Strempel (2), Stauber (1), Bonn (1), Amaral, Merath.