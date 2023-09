Alt–Langenargen: Reinhard Schick präsentiert Axtkopf aus der Frühsteinzeit

Ein Friedhof als Jubiläumsort? Das mag zunächst verwundern. Doch am Sonntag ging es im Rahmen des Langenargener Jubiläumsjahrs um Alt–Langenargen, den historischen Ortskern. Und liegt eben genau dort.

Zum Festakt versammelten sich am Morgen rund 100 Langenargener und Gäste in der St. Anna–Kapelle. Den festlichen Rahmen bildeten Fahnenträger und Orgelmusik. Wie die Festredner und Historiker bei der Feier erwähnten, ging es im Rahmen des Jubiläums 1250 Jahre Langenargen auch darum, den ursprünglichen Ortskern mit der Alt–St. Martinskirche, der heutigen St. Anna–Kapelle, herauszuheben. Bürgermeister Ole Münder erläuterte, dass dieser ganz besondere Ort zum Jubiläum unbedingt dazu gehöre. „Schließlich handelt es sich hier um den ältesten Siedlungskern des Ortes“, so Münder.

Dankesworte des Bürgermeisters

Alt–St.Martin sei ein wichtiger Anfangsort zur Begründung einer Gemeinschaft gewesen. Außerdem hätten hier viele bedeutende Persönlichkeiten ihre letzte Ruhe gefunden. Münder betonte, es gehe um Bewusstsein für Vergangenheit, die Gegenwart, aber auch als Brückenschlag um die Zukunft der Gemeinde. Die Ausmaße der früheren Kirche könne man an einem Kalkstreifen erkennen, der bis zur Friedhofsmauer reiche. Dankesworte des Bürgermeisters galten den engagierten Vereine, Spendern und all jenen, die sich an Broschüren, Programm, Events beteiligt und für die Geschichte und das Jubiläumsjahr eingesetzt haben. Besonders hob Münder hob besonders Cheforganisatorin Susanne Rodinger hervor sowie die Karl und Carola Winter Stiftung.

Blick zurück auf die ersten Ansiedlungen

Festredner Reinhard Schick schlug dann einen weiten Bogen zu ersten Ansiedlungen. Dass die ersten Bauten nicht im heutigen Ortskern entstanden sind, dafür machte Schick die buchtartige Uferform sowie die vor Hochwasser schützende, etwas höher gelegene Topografie verantwortlich. „Ganz klar, hier war die Ortsmitte“, betonte Schick und machte weitere Ausführungen zur Entstehung von „Arguna“, wie die Siedlung in der Römerzeit genannt wurde.

Ein historisches Artefakt

Schick, der auch eine ausführliche Führung am Nachmittag gestaltete, wies in der Kapelle noch auf zwei historische Highlights hin. Einmal seien das zwei Bilder vom früheren Hochaltar, die sich inzwischen in der Staatsgalerie Stuttgart befinden. Und dann, weniger mit Bezug auf den Ort als Siedlung, eher als ein Zeugnis frühesten Aufenthalts an diesem Ort, präsentierte Schick einen Axtkopf, der aus der Frühsteinzeit datiert worden sei, gefunden im Kaplaneihauskeller und erstmals offiziell anlässlich dieser Feier präsentiert. Begeistert zeigte Schick das historische Artefakt.

Schließlich ging er noch auf die „Urpfarrei für das Schussen– und Argental“ ein, an der man sich mit der ersten historischen urkundlichen Erwähnung von Cleriker Hadupert als „in Arguna publice“ 773 auch für das Jubiläum orientiert habe. Nach einem Hölderlin–Zitat zu Langenargen — „Schön ist das Ufer hier“ — wünschte er der Historie entsprechend „Felicide Arguna“, also Glückauf für Langenargen.

Graf Anton brauchte Baumaterial

Weiter ging es vor der Kapelle, wo Joachim Zodel die Arbeiten an den zahlreichen Epitaphien, den Erinnerungs– und Grabplatten, erläuterte. Diese wurden auf verschiedene Arten gereinigt und teilweise lesbar gemacht. Zodel wies darauf hin, dass die Arbeiten dem Erhalt und der Konservierung dienten, nicht einer Wiederherstellung oder Renovierung. Für die sei es höchste Zeit gewesen, da sonst der Sandstein „versandet“ wäre. Die Arbeiten, die von der Winter–Stiftung mit 12.000 Euro finanziert wurden, seien gerade erst abgeschlossen. Zu den Epitaphien wie zum Friedhof gab es noch weitere Führungen von Reinhard Schick und vom Musikverein.

Von Gisela Rodinger, die freitags um 10 Uhr historische Stadtführungen anbietet, war schließlich zu erfahren, warum 1718 das Kirchenschiff von Alt–St.-Martin abgebrochen wurde. Herrscher Graf Anton habe schlicht Baumaterial für die in Schlossnähe neu gebaute „moderne“ Barockkirche St. Martin gebraucht und den Abriss des historischen Kirchenschiffs wenig feinfühlig beschlossen. Übrig geblieben sei der Chor, der dann zur St. Anna Kapelle wurde.

Den ganzen Tag feierten viele Langenargener rund um den Friedhof „Alt–Langenargen“, mit verschiedenen musikalischen Beiträgen, vom Auftritt der Jugendmusikschule bis zum Konzert mit drei Kirchenchören. Aber auch die „Aichers aus Berg“ und die Bürgerkapelle sorgten bis in die Abendstunden für passende Begleitmusik zu Zwiebelkuchen, Steckerlfisch, Kuchen und anderen Leckereien.