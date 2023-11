Adventskonzert der Musikschule Langenargen in der Irishalle

Das Adventskonzert der Musikschule Langenargen findet am Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr in der Irishalle in Eriskirch statt. Eröffnen wird das Konzert das Vororchester mit einem bunt gemischten Programm und Klassikern wie „Feliz Navidad“ unter der Leitung von Stefan Heitz. Das Jugendblasorchester bestreitet danach unter Stabführung von Musikschulleiter Florian Keller den zweiten Teil des Konzertes, wie die Gemeinde Langenargen mitteilte. Dabei werden unter anderem die Stücke „Atlantis“, „Music“ oder „Elvis - the Kind“ gespielt. Der Eintritt ist frei.