A Schwätzbänkle für Langenargen

Wie in den umliegenden Städten und Gemeinden gibt es nun auch in Langenargen ein„Schwätzbänkle“. Damit folgt die Gemeinde Langenargen einem Vorschlag des Landesseniorenrates Baden–Württemberg gegen die Einsamkeit von Senioren. Durch das „Schwätzbänkle“ sollen alle Bewohner von Langenargen aber auch die Gäste einen Ort haben, an dem sie sich hinsetzen und unterhalten können. Das Bänkle steht in der Uferanlage. Ein Schild weist diese besondere Bank aus: Wer hier Platz nimmt, signalisiert: Ich habe Lust zuzuhören und Lust zu erzählen. Im Beisein von Bürgermeister Ole Münder haben sich Bürgerinnen und Bürger von Langenargen (Foto: Gemeinde) zu einer ersten Begegnung getroffen.