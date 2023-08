119 Wohnungen in neun Häusern in Holzbauweise auf 11.200 Quadratmetern: Die mächtige Baustelle und der rege Betrieb darauf lassen bereits erahnen, dass im Langenargener Teilort Bierkeller–Waldeck tatsächlich ein neues Quartier entsteht.

Millionen Euro investiert das Immobilienunternehmen Fränkel in das prestigeträchtige Projekt „Naturella“, das Vorstand Peter Buck als „unser Leuchtturmprojekt“ bezeichnet.

Noch in diesem Jahr sollen drei Häuser stehen, das erste davon Ende September, kündigt der Fränkel–Chef an. Der Innenausbau erfolgt jeweils später. Eine Firma in Vorarlberg fertigt die Module beziehungsweise Holzwände an, die in Bierkeller–Waldeck zusammengesetzt werden. Die erste Lieferung kommt im August.

Fertigstellung Mitte 2024

Die Spannung steigt aber schon jetzt: „Sobald die Produktion in Österreich läuft, läuft sie. Das heißt, bei uns auf der Baustelle müssen alle notwendigen Vorarbeiten erledigt sein“, sagt Peter Buck. Das gelte zum Beispiel für die Treppenhäuser, die einzigen Bestandteile der vierstöckigen Gebäude, die aus Beton sind.

119 Wohnungen in neun Häusern: So soll das neue Wohnquartier aussehen, das in Bierkeller-Waldeck entsteht. Die Fertigstellung ist Mitte 2024 geplant. (Foto: Fränkel AG )

Die Fertigstellung des neuen Wohngebiets ist Mitte 2024 geplant. Anfragen und Reservierungswünsche gehen jedoch längst und beinahe täglich bei Fränkel in Friedrichshafen ein, erzählt der Bauherr. Das Angebot ist beachtlich: Die 119 Wohnungen, die auf dem Areal der ehemaligen Saftfabrik „Naturella“ entstehen, sind zwischen 40 und 145 Quadratmeter groß, haben zwei bis viereinhalb Zimmer — und werden ausschließlich vermietet.

Zehn Euro pro Quadratmeter

27 Wohnungen sind öffentlich gefördert. Ein Wohnberechtigungsschein ist Voraussetzung dafür. Die Kaltmiete pro Quadratmeter liegt aktuell bei zehn Euro, berichtet Jaqueline Egger–Buck, die gemeinsam mit ihrem Vater Peter Buck das Unternehmen Fränkel leitet. Etwa 13 bis 15 Euro sollen Einheiten kosten, die nicht gefördert sind.

„Wir brennen für ,Naturella’“: Jaqueline Egger-Buck und Peter Buck investieren viel Geld und Energie in das neue Wohnquartier. Die Häuser entstehen im modularer Holzbauweise. (Foto: ah )

„Bezahlbarer Wohnraum am Bodensee ist knapp — auch in Langenargen.“ Dem wolle Fränkel entgegenwirken und auf dem firmeneigenen Gelände „ein Quartier zum Wohlfühlen“ schaffen, so die Vorständin. Eine Ankündigung, die im Langenargener Rathaus schon zu Beginn der Planungen vor drei Jahren für Erleichterung gesorgt hat. Denn ein neues Baugebiet ist in der Seegemeinde vorerst nicht in Sicht. Der „Naturella“-Rückbau startete dagegen ganz konkret im März 2022.

Exklusivität in der oberen Etage

Deutlich teurer werden naturgemäß die 21 Penthouse–Wohnungen mit ihren zurückgesetzten Balkonen, für die noch keine Preise genannt werden. Bei aller Exklusivität in den oberen Etagen verspricht Peter Buck: „Es wird keine Qualitätsunterschiede geben. Alle Wohnungen haben beispielsweise große Glasfassaden und Fußbodenheizungen. Die Holzbauweise sorgt für ein sehr angenehmes Raumklima.“

Die Hoch– und Tiefbauplanung hat das Architekturbüro Plösser in Friedrichshafen übernommen. Die Aufträge für die Umsetzung gingen laut Fränkel–Vorstand an Firmen aus der Region. Die neun Häuser sind versetzt und bis auf eins südwestlich mit Blick auf See und Berge ausgerichtet. Drei Gebäude werden an der Friedrichshafener Straße stehen, sechs im südlichen Bereich des Geländes.

Platz für große Bäume

Dazwischen und vor allem in der Mitte entstehen Grünanlagen und ein Spielplatz. Um das Freiraumkonzept kümmert sich das Büro Planstatt Senner aus Überlingen. Eine Besonderheit: Die parkähnliche Anlage muss nicht erst wachsen. Jaqueline Egger–Buck zufolge werden direkt große Bäume gepflanzt, für deren Wurzelwerk eigens Platz tief in der Erde vorgesehen ist.

119 Wohnungen in neun Häusern: So soll das neue Wohnquartier aussehen, das in Bierkeller-Waldeck entsteht. Die Fertigstellung ist Mitte 2024 geplant. (Foto: Fränkel AG )

Zum Treffpunkt des neuen Quartiers, aber auch des bereits bestehenden Wohngebiets soll eine Bäckerei mit kleinem Café und Außensitzplätzen werden. Autos sind auf dem Areal keine unterwegs: „In der Tiefgarage, die zum Teil im Bestand vorhanden war und die gerade erweitert wird, schaffen wir 176 Stellplätze“, sagt die Fränkel–Chefin.

Autarke Energieversorgung geplant

Nach der Umsetzung seien nur noch 40 Prozent der Fläche versiegelt anstatt wie zuvor 90. Dazu kommt, dass die Flachdächer mit Photovoltaik–Anlagen versehen und begrünt werden, wie Peter Buck betont. Retentionsmulden sorgen dafür, dass Wasser auch bei Starkregen zu 100 Prozent versickert und nicht das Kanalnetz belastet. Zudem wird Grundwasser verwendet mittels Entnahme– und Schluckbrunnen. Wärmepumpen nutzen die natürliche Wärmequelle der Umgebung, und die Dämmung entspreche der eines Passivhauses.

Und es wird vergleichsweise noch viel umweltfreundlicher: Denn die Vision ist die von einem energieautarken Quartier „Naturella“. Peter Buck erklärt: „Wir haben eine Fläche der ehemaligen Mülldeponie beim Sportzentrum Bierkeller erworben und wollen dort Flächen–Fotovoltaik aufbauen. Mit dem Strom können wir im Sommer Wasserstoff produzieren, der in Tanks gelagert und für die Stromversorgung im Winter genutzt wird. Dazu arbeiten wir mit einem Fachingenieur, dem Stadtwerk am See und dem Frauenhofer–Institut in Rostock zusammen.“

„Hochwertig, modern, bezahlbar“, das sind die Schlagworte, mit denen das Unternehmen Fränkel auf seiner Homepage für das neue Wohngebiet in Bierkeller–Waldeck wirbt — und die offensichtlich ernst gemeint sind. Passend dazu versichern Peter Buck und Jaqueline Egger–Buck: „Wir brennen für ,Naturella’.“