Bei frostigen Temperaturen, aber trockenem Wetter haben am Sonntag mehrere tausend Schaulustige sowie rund 4000 Hästräger und Musikkapellen Langenargen fast drei Stunden lang in eine illustre Narrenhochburg verwandelt.

Bereits am Samstagabend hatten die Mitglieder der Narrenzunft d’Dammglonker vor zahlreichen Zuschauern den Auftakt zur schönsten Jahreszeit mit dem Narrenbaumsetzen, der Narrentaufe, dem traditionellen Brauchtumsabend sowie mit der anschließenden Hexenparty ausgiebig gefeiert.

Mit einem drei-kräftigen „Sowieso - Allweilno“ hat sich die Sonnenstube am Bodensee eindrucksvoll in den Fasnetsmodus versetzt. Um 13.30 Uhr schlängelte sich ein nicht enden wollender närrischer Lindwurm mit 65 bestens gelaunten Zünften, Gruppen und Musikkapellen von der Festhalle über die Kirch- und Klosterstraße in Richtung See, um schließlich im „Städtle“ einzutreffen, von wo aus es vom Marktplatz entlang der Oberen Seestraße bis hin zum Ausgangsort ging.

Gäste aus der Schweiz sind begeistert

„So schön kann Fasnet sein. Wir sind begeistert, wie sich die vielen Narren mit ihren bunten, fröhlichen, aber auch zum Teil furchteinflößenden Masken hier beim Narrensprung präsentieren, auch wenn es zapfig kalt ist. Natürlich freuen wir uns auch auf die Wey-Zunft aus Luzern“, zeigten sich Maria und Joshua Gröbener aus der nahen Schweiz begeistert.

Ob Brunnisach-Hexen aus Fischbach, Griesenbigger aus Kressbronn, ob Hennenschitter aus Immenstaad, ob Kehlener Schussenbohle oder die närrischen Freunde aus Neukirch, Bermatingen, Tettnang oder aus Friedrichshafen: „Die vielen Narren und phantastischen Zuschauer haben uns heute einen wunderbaren und kurzweiligen Nachmittag beschert. Wir freuen uns schon auf die weiteren närrischen Tage“, resümierte Harald Thierer von d' Dammglonker nach der närrischen Veranstaltung.