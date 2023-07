220 Hobby–Volleyballer pritschen und baggern in Oberdorf

24 Teams mit über 220 Athleten und Athletinnen haben am Samstag und Sonntag im idyllischen Argenstadion vor den Toren Oberdorfs beim internationalen Open Air Volleyballturnier teilgenommen (Foto: Andy Heinrich). „Bei besten Bedingungen konnten wir ein phantastisches Programm und großartigen Sport bei der 31. Auflage dieser traditionellen Veranstaltung erleben“, resümierte Organisationsleiter Daniel Schuhböck. Bereits am Donnerstag und Freitag sind viele Sportler mit ihren Caravans und Wohnmobilen angereist. Ob „Psychos“, „Lieber dicht als Gicht“, ob „Schmetterlinge“, „Familienausflug“, oder auch „Der Zug hat keine Bremsen“: Die Mannschaften hatten nicht nur phantasievolle Namen, sondern zeigten in puncto Kameradschaft und Fairness stets Größe.