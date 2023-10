Eine 21-Jährige hat ihrem Freund am Dienstagabend offenbar in einem Ausnahmezustand eine Stichverletzung zugefügt. Der 33-Jährige musste daraufhin ins Krankenhaus. Er war ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gegen 19.30 Uhr mit seiner 21 Jahre alten Lebensgefährtin in deren Fahrzeug in Langenargen unterwegs.

Aus noch unbekannten Gründen geriet das Paar derart in Streit, dass die 21-Jährige mit einem scharfen Gegenstand auf den 33-Jährigen losging und ihn am Arm verletzte. Der 33-Jährige konnte auf Höhe der Salwirkstraße aus dem Auto flüchten und um Hilfe rufen.

Anwohner verständigen die Polizei

Anwohner hörten die Rufe und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Die 21-Jährige, die den Mann kurzzeitig zu Fuß verfolgt hatte, flüchtete mit ihrem Wagen und konnte wenig später von einer Polizeistreife in Friedrichshafen vorläufig festgenommen werden.

Da sich die Tatverdächtige in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie im Anschluss in eine Fachklinik gebracht. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.