Die Bandbreite der Themen des „2. Ökologieforum Bodensee“ im Münzhof in Langenargen reichte vom Projekt „Seewandel“ über den aktuellen Zustand der Bodenseefischerei bis zum Kormoran.

Als der Vorsitzende des Förderverein Seenforschung Bodensee, Michael Bussek, die Veranstaltung beendete, war klar, dass der Gesprächsbedarf für Lösungen anstehender Probleme groß ist.

Wie gesund ist der See?

„Der Bodensee ist in vieler Hinsicht gesund“, sagt Privatdozent Piet Spaak vom Eawag Wasserforschungsinstitut in der Schweiz. Er sei wieder nährstoffarm wie früher, habe sauberes, gutes Trinkwasser. „Aber“, sagt Spaak: „Das Ökosystem ist aber auch gefährdet durch invasive Arten und den Klimawandel. Für einen gesunden See muss man sich kontinuierlich einsetzen.“

Was ist das Projekt Seewandel?

Der See wird immer wärmer, sagt Piet Spaak. Im Nachfolgeprojekt „Seewandelklima“, erklärt Spaak, geht es derzeit um das Modellieren der Folgen des Klimawandels und weiter um Neobiota, also Arten, die sich durch menschlichen Einfluss im Bodensee etabliert haben.

Die Berufsfischer am Bodensee leiden seit Jahren unter geringen Erträgen. Das Projekt Seewandel sollte Problemen auf den Grund gehen. (Foto: Ralf Schaefer )

„2022 hatten wir ein Allzeithoch“, sagt Spaak. „Noch nie war das Wasser vom Bodensee so warm.“ Für den See bedeute immer mehr Wärme, dass es im Winter immer mehr Kälte brauche, um das warme Wasser oben so abzukühlen, dass die oberen und die unteren Schichten die gleiche Temperatur haben. Erst dann könne sich der See durchmischen. Das passiere allerdings immer weniger.

„Wenn der See sich nicht mischt, kommt kein Sauerstoff in die Tiefe“, erläutert der Wissenschaftler. Denn dieser werde von Algen in der oberen Schicht produziert. Das bedeute weniger Nährstoffe, in der Folge weniger Wasserflöhe und anderes Plankton, wieder in der Folge weniger Fische und in der Folge weniger zum Essen. Glücklicherweise sei der See sehr sauber, reagiere gut auf den Nährstoffrückgang.

Was macht die Quagga-Muschel?

Sie lebt im See schon in einer Tiefe von 240 Metern und wird ihn den Aussagen von Wissenschaftlern zufolge auch nie wieder verlassen. Ursprünglich im Schwarzmeerraum beheimatet, ist die Quaggamuschel wahrscheinlich über Schiffe, Wanderboote, Angler oder Taucher in den Bodensee eingeschleppt worden.

Spaak sagt, dass man im Bodensee in einer Tiefe von 20 Metern mittlerweile bis zu 20.000 Muscheln pro Quadratmeter finde. Und es werden mehr. Auch wenn in den Mägen von Rotaugen, Schleien und Hasel - diese haben Schlundzähne - Quagga-Muscheln gefunden worden seien, bedeute das keinesfalls, dass die Fische der Verbreitung des Eindringlings Einhalt gebieten könnten, so Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle Langenargen.

Die Forscher gehen von einer „höchstwahrscheinlich massiven Zunahme des Muschelbestandes“ im Bodensee aus. Festgesetzte Quaggamuscheln in technischen Anlagen, Mikrosieben und Rohren beispielsweise der Bodensee-Wasserversorgung ziehen einen sehr großen Reinigungsaufwand nach sich, der mit hohen Kosten verbunden ist.

Die Muschel breitet sich seit mehreren Jahren massiv im Bodensee aus. (Foto: Patrick Seeger )

Piet Spaak fordert eine Bootsreinigungspflicht mit Nachweis für „Boote, die zwischen Seen transportiert werden“. Diese und auch Ausrüstungen müssten vollständig mindestens vier Tage trocknen, bevor man sie in einem anderen Gewässer einsetze beziehungsweise nutze. Werde die von ihm geforderte Bootsreinigungspflicht nicht eingehalten, müssten Strafen als Konsequenz verhängt werden.

Droht die Burgunderblutalge?

Vor rund acht Jahren hat es im See eine Blüte des Bakteriums gegeben. Mittlerweile gibt Piet Spaak Entwarnung: Die Chance, dass es am Bodensee keine so schlimme Blüte wie am Zürichsee gebe, sei sehr gut, weil sich der See immer noch relativ gut durchmische. In großer Tiefe gehe das Bakterium durch den hohen Druck kaputt.

Was macht der Stichling?

Der Fisch steht nicht nur in Nahrungskonkurrenz zu den Felchen, „sondern greift direkt in die Vermehrung dieser ein“, so Alexander Brinker. In den produktiven Monaten der Felchen, so Alexander Brinker, fressen die Stichlinge die gleiche Menge oder mehr als die Felchen, und auch im Winter hören sie mit dem Fressen nicht auf. Die Felchen dagegen stellen den Planktonfraß in dieser Zeit weitgehend ein. Manchmal seien die Stichlingsmägen „genagelt voll mit Felchenlarven oder -eiern“. Er ist ein kleiner Fisch, der ursprünglich nicht im Bodensee lebte, aber durchaus woanders in Deutschland vorkommt.

Der Stichling stellt eine große Gefahr im See dar. (Foto: Markus Fey )

Jetzt will man in zwei Pilotprojekten der Dominanz der Stichlinge im Freiwasser Herr werden: Auf Schweizer Seite mit Kleinreusen im Ufer- und Flachwasserbereich, in Bayern mit Schleppnetzfängen im Freiwasser. Die wenigen vorhandenen Felchen-Laichtiere werden seit Januar für drei Jahre geschont. Bei den Barschen ist laut Alexander Brinker nicht der Stichling das Problem - den könne der Barsch fressen. Es gebe aber einen „relativ hohen Fraßdruck“ durch Kormorane. Felchen seien dagegen so gut wie keine in den vergangenen Jahren in den Kormoranmägen gefunden worden. Es seien auch nur sehr geringe Verletzungsraten dokumentiert worden.

Welche Rolle spielt der Kormoran?

Insbesondere der Sommer-, aber auch der Winterbestand „gehen jetzt gerade durch die Decke“. Er geht von Fischbestand im Uferbereich aus, der dem Kormoran zur Verfügung steht. Der Leiter der Fischereiforschungsstelle macht folgende Rechnung auf: Wenn von 2000 Vögeln am Bodensee über das Jahr, was „ultrakonservativ“ gerechnet sei, ein jeder täglich eine relativ geringe Menge von 400 Gramm Fisch fresse, seien ungefähr 70 Prozent davon Flussbarsche, was 300 Tonnen entspreche.

Für das Rotauge, das Platz 3 in diesem Ranking einnehme, „kommen wir auch auf eine relevante Entnahme von 38 Tonnen“. Als „Anwalt für den Kormoran“, so Michael Bussek, positionierte sich Stefan Werner von der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach. Er persönlich habe eine Empathie für die Situation der Fischerei, stellte der Wissenschaftler klar. „Ich möchte einfach die ornithologischen Fakten darlegen.“.

Die Blätter und Äste der Bäume im Naturschutzgebiet sind mit Vogelkot weiß überdeckt, die Kormorane breiten sich am Bodensee immer mehr aus. (Foto: Ralf Schäfer )

Der Bodensee sei ein Magnet für bis zu 40.000 Wasservögel in einem Trupp. Der Kormoran sei am Bodensee „nur mit einem Prozent der nord- und zentraleuropäischen Kormoranpopulation vertreten“, spiele also „eine relativ untergeordnete Rolle“. Auf rund 7000 Kormorane wird der Bestand derzeit geschätzt. 95 Prozent aller Vögel in Baden-Württemberg seien an Fließgewässern aktiv, nur fünf Prozent davon am Bodensee. Die bevorzugte Beutegröße des zwei bis drei Kilogramm schweren Kormorans liege bei zehn bis 20 Zentimetern, zur Brutzeit brauche der Zugvogel, der locker 2000 Kilometer ziehen könne, deutlich kleinere Fische.

Stefan Werner zog Parallelen zwischen der Einwanderung des Stichlings und „der rasanten Entwicklung beim Kormoran“. Aktuell gebe es am Bodensee 1600 Brutpaare, das seien sechs Prozent des deutschen Brutbestands. Welche Auswirkungen hat der Kormoran auf die Berufsfischerei? „Ganz unbestritten sind Netzschäden, direkte Schäden an Fischen, wenn er solche im Netz anpickt und auch das Entfernen von Fischen aus den Netzen“, sagt Stefan Werner.

Hunderte Kormorane fliegen in einem großen Schwarm über den Bodensee. (Foto: Felix Kästle )

Im Uferbereich sei der Flussbarsch mit 75 Prozent aller Fische, im Freiwasser der Stichling mit rund 90 Prozent vertreten. Deshalb sei es sehr wahrscheinlich, dass der Kormoran vor allem diese beiden Fischarten nutze. Stefan Werner: „Der Kormoran wird zumindest beim Felchen nicht der entscheidende Faktor sein.“

Wie geht es den Berufsfischern?

„1999 war der Bodensee eine der bedeutendsten Binnenfischereien in Europa“, sagt Alexander Brinker. „Heute stehen wir vor einem ziemlichen Scherbenhaufen.“ Der Experte unterscheidet zwischen Brotfischen wie zum Beispiel Felchen, Flussbarsch/Kretzer und verschiedenen Nebenfischen wie Rotaugen oder Hechte. Die Erträge des Hauptfisches Felchen seien am Obersee „sehr dramatisch rückläufig“.

Zu Beginn sei die Phosphorreduzierung Grund gewesen. In den vergangenen Jahren habe es einen „weiteren dramatischen Rückgang“ gegeben, der sich nicht mehr durch weniger Nährstoffe erklären lasse. Auch bei den Fischeiern sei die Lage „dramatisch“. Beim Rückgang der Brotfische spielt offenbar der Stichling eine wichtige Rolle: 2014 gab es eine Inventur des Fischbestands im Ober- und Untersee. Damals war das Freiwasser mit über 90 Prozent von Stichlingen dominiert.

Kurz nach Sonnenaufgang zieht der Fischer Charly Liebsch nur leere Netze an Bord. (Foto: Ralf Schäfer )

Die Maßnahmen der Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei, wie Felchen drei Jahre lang zu schonen, seien „sehr schmerzhaft, aber alternativlos. Wir versuchen im Moment, nach dem letzten Strohhalm zu greifen“. „Relativ schnell und effizient“, meint der Fachmann, würde ein seeweites Kormoran-Management greifen.

Elke Dilger, Vorsitzende des Verbands Badischer Berufsfischer am Bodensee, sprach über die Not der Fischer am Bodensee. Sie betonte, es gehe nicht nur um den Beruf des Berufsfischers, sondern auch um ein Nahrungsmittel. Jungen Leuten könne man nicht raten, Berufsfischer zu werden - es gebe ohnehin keinen Nachwuchs. „Das alles ist eine sehr traurige Entwicklung. Was geht da an Lebensqualität und touristischem Image am See verloren?“