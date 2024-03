18 Bewerber kandieren für Langenargens Offene Grüne Liste

Insgesamt 18 Kandidaten haben sich bereit erklärt, bei der kommenden Gemeinderatswahl am Sonntag, 9. Juni, in Langenargen für die Offene Grüne Liste (OGL) zu kandidieren.

„Wir freuen uns, dass wir mit einem sehr engagierten und motivierten Team an den Start gehen können. Wir sind heute aber auch sehr traurig, weil auf dieser Liste ein Name und eine Person fehlt, die wir schmerzlich vermissen“, werden Katrin Brugger und Christine Köhle, Gemeinderätinnen der OGL, in einer Pressemitteilung zitiert. Peter Kraus, Gemeinderatsmitglied der OGL ist in der vergangenen Woche im Alter von 72 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben.

„Wir werden unsere Arbeit ganz in seinem Sinne fortsetzen“, betonten Brugger und Köhle. Peter Kraus sei seit Wochen mit den Vorbereitungen und den Planungen für die Kommunalwahlen beschäftigt gewesen. Ihm sei es auch zu verdanken, dass sich so viele Kandidatinnen und Kandidaten für die OGL engagieren wollen, heißt es weiter.

Das neue Team setzt sich aus unterschiedlichen Berufsgruppen zusammen. In den kommenden Wochen sollen Termine bekanntgegeben werden, innerhalb derer die Kandidaten der OGL mit den Bürgern ins Gespräch gehen wollen.

Bei den sieben Frauen und elf Männern handelt es sich um Christine Köhle, Sven Rautenberg, Katrin Brugger, Danny Stach, Simona Aich, Maria Jocham, Thomas Lemp, Thorsten Kever, Simone Hornung, Frieder Bertele, Eva Durner, Jochen Ballerstaedt, Heidrun Wald, Jochen Geiger, Hans Bühler, Marius Panzer, Stefan Kerneth und Tilman Gaber.