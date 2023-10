Die Blutbuche in der Kirchstraße in Langenargen ist am Donnerstag gefällt worden. Mehrere Untersuchungen der rund 150 Jahre alten, 22 Meter hohen und mehr als 36 Tonnen schweren Blutbuche waren zum Ergebnis gekommen, dass die Stand- und Bruchsicherheit nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Um Personen und die umliegenden Gebäude nicht zu beschädigen, wurde der Bereich Kirch-/Ecke Lindauer Straße abgesperrt. Experten der Lindauer Baumpflege haben zunächst die zur Straße hin wachsenden kranken Äste und im Anschluss den Rest des Baumes zersägt und entfernt.

Die beiden Hauptstämme, das Geäst sowie das Laub wurden in einem Häcksler direkt vor Ort zerkleinert und im Anschluss einer Kompostieranlage zugeführt.

Als Ersatz für die Blutbuche haben Mitarbeiter des Bauhofs bereits vor einigen Monaten im Bereich der Schulwiese zwei Winterlinden als sogenannte Zukunftsbäume gepflanzt.